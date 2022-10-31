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Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута
Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута повідомила про нові санкції проти Росії.Фото: Hagen Hopkins/Getty Images
ПолітикаНова Зеландія

Нова Зеландія розширила санкції проти ВПК і медіа Росії

Степан Смишляєв
2 год. тому

Обмежувальні заходи спрямовані проти осіб і організацій, які виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також поширюють російську дезінформацію, пояснили в МЗС Нової Зеландії.

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Ще 14 фізичних і сім юридичних осіб з Росії потрапили у розширений список санкції Нової Зеландії проти РФ. "До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та їхні керівники, керовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", - повідомила в понеділок, 31 жовтня міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, пише місцеве видання 1News.

Вона додала, що під санкціями опинилися керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також "члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців "Вагнера". Також обмеження накладені на російське інформаційне агентство "ІнфоРос" та кримське пропагандистське видання NewsFront, що поширюють дезінформацію.

"Російська Федерація, підтримувана своїм оборонним сектором, несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим нехтуванням міжнародним правом. Нова Зеландія особливо стурбована нещодавніми нападами Росії на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в містах по всій Україні", - наголосила Махута.

Нині Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

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Під нові санкції Нової Зеландії проти Росії потрапили 14 фізичних осіб та сім організацій.
www.1news.co.nz
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