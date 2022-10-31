Нова Зеландія розширила санкції проти ВПК і медіа Росії

Обмежувальні заходи спрямовані проти осіб і організацій, які виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також поширюють російську дезінформацію, пояснили в МЗС Нової Зеландії.

Ще 14 фізичних і сім юридичних осіб з Росії потрапили у розширений список санкції Нової Зеландії проти РФ. "До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та їхні керівники, керовані Росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", - повідомила в понеділок, 31 жовтня міністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута, пише місцеве видання 1News .

Вона додала, що під санкціями опинилися керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також "члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців "Вагнера". Також обмеження накладені на російське інформаційне агентство "ІнфоРос" та кримське пропагандистське видання NewsFront, що поширюють дезінформацію.

"Російська Федерація, підтримувана своїм оборонним сектором, несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим нехтуванням міжнародним правом. Нова Зеландія особливо стурбована нещодавніми нападами Росії на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в містах по всій Україні", - наголосила Махута.

Нині Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

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