 Австралія на рік скасувала мита на імпорт товарів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Австралія на рік скасувала мита на імпорт товарів з України

Упродовж року українські товари можна без мит ввозити в Австралію. Виняток Канберра зробила лише для алкогольних напоїв, пального й тютюнових виробів.

Австралія скасувала мита на імпорт товарів з України

Австралія скасувала мита на імпорт товарів з України

Австралія на рік скасувала тарифи на імпорт товарів з України, окрім алкоголю, пального і тютюну. Як повідомляється на сайті австралійського міністерства торгівлі та туризму, ці торговельні преференції набувають чинності з вівторка, 5 липня, й розглядаються як пакет підтримки для України, що був озвучений прем’єр-міністром Австралії під час візиту до Києва.

Йдеться, зокрема, про зниження з п'яти відсотків до нуля тарифів терміном на 12 місяців на низку товарів, які виготовляють чи виробляють в Україні. Утім, залишаються в силі еквівалентні акцизам мита, як-от ті, що застосовуються до пального, алкоголю і тютюнових виробів.

Такі заходи Австралії та інших держави покликані підтримати економіку України, зокрема, розширивши її зовнішньоторговельні можливості, а також це важливо для відновлення України в найближчій та довгостроковій перспективі, переконані в Канберрі. За підсумками 2021 року Україна експортувала до Австралії товарів на суму 122 мільйони доларів США, йдеться в повідомленні австралійського відомства.

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Як повідомлялося, від 4 червня українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до Євросоюзу без сплати мит. Також у травні уряд Канади офіційно оголосив про рішення тимчасово - терміном на один рік - скасувати ввізні мита на товари, які Канада імпортує з України. Так само у травні міністерство торгівлі США оголосило призупинення терміном на рік дії 232 митних тарифів на українську сталь. Ще раніше мита на товари, які експортує Україна, скасувала Великобританія.

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