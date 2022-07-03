Прем'єр Австралії пообіцяв Україні нові поставки озброєнь

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз пообіцяв надавати додаткову військову техніку на запит України. Про це він заявив у неділю, 3 липня, на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми надамо додатково 14 бронетранспортерів та 20 броньованих машин Bushmaster. Таким чином, загальна кількість наданих Bushmaster становитиме 60 одиниць. Також ми надаватимемо додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України", - сказав він. За словами Албаніза, також Австралія надасть подальшу допомогу українським прикордонникам та допоможе покращити рівень кібербезпеки.

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Австралійський прем'єр повідомив, що його країна вже надала Києву різноманітної допомоги на суму 390 мільйонів доларів та планує виділити сто мільйонів доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Однак він не уточнив про які саме долари йдеться - австралійські чи американські. "Австралія готова й надалі надавати підтримку уряду та народу України стільки скільки буде потрібно для отримання переваги і перемоги…Ви бороните міжнародне верховенство права і міжнародний правопорядок", - наголосив Албаніз.

Скасуванням мит для України та санкції проти РФ

Водночас прем'єр Австралії пообіцяв скасувати мита на українські товари, як це зробили інші країни, а також долучитися до роботи Міжнародного суду на підтримку України у позовах проти Росії.

Албаніз пообіцяв і додаткові фінансові санкції проти Росії, зокрема заборону на в'їзд 16 російським міністрам та олігархам. Також Австралія заборонить імпорт російського золота, аби зменшити можливість РФ фінансувати війну, додав він.

Крім того, Австралія планує відновити роботу посольства у Києві, але зробить це коли матиме впевненість у його безпеці, наголосив Албаніз. "Зі мною приїхав посол, і нині ми робимо остаточне обстеження щодо безпеки", - сказав австралійський прем'єр. Також Албаніз зауважив, що для нього велика честь стати першим прем'єр-міністром Австралії, який здійснив візит до України.

Зеленський, своєю чергою, подякував за підтримку України та допомогу, зокрема оборонну. "Наші захисники високо оцінили Bushmaster та іншу допомогу", - сказав він, додавши, що потрібно посилювати санкційний тиск на Росію.

Також, за словами Зеленського, Австралія висловила готовність взяти участь у повоєнній відбудові України.

Прем'єр Австралії відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель

Під час своєї поїздки в Україну Албаніз зранку відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, що постраждали від дій російської армії, про що повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, Албаніз був вражений від побаченого - зруйнованої цивільної інфраструктури, слідів від мін і знищеного аеропорту "Антонова". "Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут скоювалися", - цитує Кулеба австралійського прем'єра. Згодом, уже на брифінгу із президентом України Албаніз наголосив, що бачив на власні очі скоєні воєнні злочині, і "Росія має відповісти за них".