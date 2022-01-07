 Франція звинуватила РФ у спробі відсторонити ЄС від переговорів щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2022

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Новини

Франція звинуватила РФ у спробі відсторонити ЄС від переговорів щодо України

Міністр закордонних справ Франції назвав майбутні прямі переговори між РФ та США щодо ситуації навколо України спробою "обійти Євросоюз" та послабити згуртовану позицію європейських країн у питанні безпеки на континенті.

Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції

Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції

Керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України, заявив у п'ятницю, 7 січня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців", - сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFM TV. Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2". Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

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Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.

Кремль заперечує плани вторгнення в Україну

У четвер, 6 січня, французькі та німецькі дипломати обговорили у Москві з російськими колегами можливість поновлення переговорів щодо ситуації на сході України.

В останні тижні Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​​інтервенції РФ.

Кремль планомірно заперечує плани вторгнення до України. При цьому на тлі розміщення біля її кордонів великого угруповання військ Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов'язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.

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США готові провести переговори з РФ на початку січня

У США готуються до переговорів з Москвою щодо гарантій безпеки на початку січня 2022 року. До діалогу з Росією готові й в НАТО, водночас генсек Альянсу зауважує, що організація ніколи не давала обіцянок не розширюватись.  

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