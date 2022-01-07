Франція звинуватила РФ у спробі відсторонити ЄС від переговорів щодо України

Керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України, заявив у п'ятницю, 7 січня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців", - сказав Ле Дріан в ефірі телеканалу BFM TV. Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2". Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

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Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.

Кремль заперечує плани вторгнення в Україну

У четвер, 6 січня, французькі та німецькі дипломати обговорили у Москві з російськими колегами можливість поновлення переговорів щодо ситуації на сході України.

В останні тижні Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​​інтервенції РФ.

Кремль планомірно заперечує плани вторгнення до України. При цьому на тлі розміщення біля її кордонів великого угруповання військ Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов'язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід.