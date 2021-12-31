У Європарламенті закликали до активної участі ЄС у переговорах щодо України

Лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав до активнішої участі Європейського Союзу (ЄС) у врегулюванні кризи навколо України після телефонної розмови президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася ввечері 30 грудня. Про це він заявив в опублікованому в п'ятницю, 31 грудня, інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe.

"Під час обговорення майбутньої архітектури безпеки в Європі ЄС має сидіти за столом переговорів як одна з головних сторін", - заявив він. За словами Вебера, для цього потрібна "згуртованість країн-членів ЄС, а також емансипація ЄС у питаннях зовнішньої політики та безпеки". "Ми маємо бути не прохачем, а фактором влади", - сказав він, додавши, що це можливо лише в тому разі, якщо всі держави ЄС мають волю до цього та одностайність.

Вебер назвав важливим кроком уперед те, що між західною спільнотою та керівництвом Росії знову все активніше ведеться діалог. "При цьому здебільшого неприйнятні вимоги Кремля не є основою переговорів", - наголосив він. За словами політика, дискусія має вестись "на рівних" з повагою до інтересів та суверенітету усіх держав.

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Розмова Байдена та Путіна

Під час телефонної розмови з Володимиром Путіним Джо Байден закликав до деескалації конфлікту між Москвою та Києвом і пообіцяв, що США та їхні союзники "рішуче дадуть відповідь" у разі подальшого вторгнення російських військ на територію України, повідомила за підсумками бесіди пресслужба Білого дому.

Вашингтон переконаний, що вирішувати питання щодо вступу до НАТО мають ті країни, які цього хочуть, а не треті сторони, підтвердив представник адміністрації Сполучених Штатів, коментуючи під час брифінгу підсумки телефонної розмови.

Своєю чергою пресслужба Кремля вказала, що Путін у розмові з Байденом назвав можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України "найсерйознішою помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин".

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Переговори Росії та США щодо України

Це була вже друга бесіда президентів США та РФ цього місяця. До цього Джо Байден та Володимир Путін спілкувалися 7 грудня - тоді розмова відбулася у режимі відеоконференції. При цьому лідери обговорювали двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеку, а також ситуацію навколо України та розширення НАТО на схід.

Очікується, що 10 січня Росія та США проведуть у Женеві переговори на тему України та контролю над озброєннями. Через два дні, 12 січня, мають відбутися переговори з питань безпеки у Європі у форматі Ради НАТО - Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.