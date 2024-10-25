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ПолітикаЄвропа

Фон дер Ляєн відмовилася зустрічатися з прем'єром Сербії

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Прем'єр Сербії Вучевич зустрівся з російським міністром, тож голова Єврокомісії відмовилася від зустрічі з Вучевичем.

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Урсула фон дер Ляєн
Голова Європейської Комісії Урсула фон дер ЛяєнФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) скасувала у п'ятницю, 25 жовтня, заплановану зустріч з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем. Причиною відмови фон дер Ляєн від перемовин з керівником сербського уряду стала його попередня зустріч з російським урядовцем, сказав посол ЄС в Белграді Емануель Жофре в коментарі AFP.

"Ми скасували зустріч... після зустрічі прем'єр-міністра з міністром економіки Російської Федерації", - повідомив він.

Сербський прем'єр мав зустріч з російським міністром

Раніше Вучевич зустрічався з міністром економічного розвитку Росії Максимом Решетніковим. Жофре заявив, що згідно із заявою, опублікованою на сайті сербського уряду, яка, за його словами, згодом була видалена, вказувалося "на намір Сербії зміцнити економічні відносини з Російською Федерацією в інших сферах". 

Цього дня фон дер Ляєн прибула до Белграда, де зустрілася з президентом Сербії Александаром Вучичем. Після зустрічі Вучич заявив, що Сербія не змінить свого шляху до членства в Євросоюзі

Попри свій курс на інтеграцію до ЄС, Белград намагається підтримувати приязні стосунки з РФ, хоч у Брюсселі не раз вказували на проблематичність такої сербської позиції.

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