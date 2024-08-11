У Сербії протестують проти видобутку літію

В Белграді тисячі людей вийшли на демонстрації проти видобутку літію в їх країні. Раніше суд дозволив австралійській компанії продовжити роботи з видобутку.

У сербській столиці Белграді кілька тисяч людей вийшли на вкцію проти відновлення видобутку літію англо-австралійською компанією Rio Tinto у суботу, 10 серпня, повідомляє агенція AFP. У центрі міста протестувальники скандували гасла на кшталт "Rio Tinto, забирайся з Сербії" та "Ви не будете копати". Після цього протестувальники пройшли маршем через місто, а деякі з них блокували залізничні колії на головному вокзалі Белграда.

Перед початком демонстрації двоє учасників заявили, що правоохоронці тимчасово затримали їх і попередили про недопустимість створення блокад на дорогах. Міністр внутрішніх справ країни Івіца Дачич зазначив, що організатори та лідери протесту були попереджені поліцією заздалегідь про недопустимість незаконних дій як до, так і під час акції.

Протягом останніх тижнів тисячі людей виходили на протести в кількох сербських містах, побоюючись, що видобуток літію може призвести до забруднення води і загрози для здоров'я населення. Вони вимагають від уряду ухвалення закону, який би назавжди заборонив видобуток літію та бору в Сербії.

Літій для ЄС

Сербія має великі запаси літію поблизу міста Лозниця на заході країни. Тут розвивається гірничодобувний проєкт англо-австралійської компанії Rio Tinto, який в останні роки спричиняв численні політичні суперечки. Запаси літію були виявлені у 2004 році, але після багатотижневих протестів видобуток був зупинений у 2022 році.

Однак приблизно чотири тижні тому суд ухвалив рішення, після чого уряд у Белграді дав "зелене світло" на продовження видобутку літію в Лозниці, нагадує AFP. Це рішення уряду зумовлене запитами ЄС та Німеччини зокрема. Літій вважається важливим компонентом у переході Європи до зеленої економіки. Ця сировина необхідна для виробництва батарей і набуває дедалі більшого значення в контексті переходу на електромобілі, що є важливим для німецької автомобільної промисловості. Наразі Європа значною мірою залежить від імпорту літію з Китаю.