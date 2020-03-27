Фактчек DW: Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу?

Дельта-варіант коронавірусу підігріває продовження пандемії і шириться швидкими темпами, зокрема, у Росії. Наскільки заразна і небезпечна ця мутація? Чи дієві проти неї вакцини? Про це - у матеріалі DW.
Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спочатку його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у травні цього року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).
Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, а часто різниця є несуттєвою.
Точні функції дельта-мутацій ще не досліджені науковцями. На сьогодні, однак, відомо, що вони дозволяють вірусу легше проникати у клітини організму і уникати деяких імунних реакцій, зазначила у розмові з DW клінічна епідеміологиня з Лондонського університету королеви Марії Діепті Гурдасані. Окрім дельта, існує також варіант "дельта плюс" (або AY.1). За словами Гурдасані, цей варіант є ще заразнішим і стійкішим до затверджених вакцин, але, як повідомляє сайт PANGO Lineages, досі він практично не встиг поширитися.
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Дельта-варіант дедалі більше поширюється у всьому світі. За даними ВООЗ, до цього часу його виявили вже у понад 80 країнах - і ця тенденція зростає. Про найбільшу кількість випадків повідомляє Великобританія, де варіант вже ідентифіковано понад 46 тисяч разів (станом на 17 червня 2021 р. - Ред.). За даними ініціативи Gisaid, далі слідують Індія, США та Німеччина.
Наукових досліджень з цього приводу поки що небагато. Представниця ВООЗ Марія ван Керкхове написала у Twitter, що дельта-варіант є більш заразним, ніж варіант альфа і коронавірус "дикого типу".
Статистика Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) також свідчить про вищу ймовірність зараження. У період з 2 по 9 червня кількість заражень стрімко зросла на 30 тисяч. Це відбувається паралельно зі зростанням поширення дельта-варіанту. Понад 90 відсотків осіб з позитивним тестом на коронавірус у Великобританії підхопили саме дельта-варіант. Згідно з одним із досліджень PHE, шанс заразитися цим варіантом у домогосподарстві є на 64 відсотки вищим порівняно з альфа-варіантом коронавірусу.
Це також підтверджує Гурдасані. "В Індії ми виявили, що дельта-варіант поширювався швидше, ніж альфа-варіант, який вперше був виявлений у Великобританії. І це викликає занепокоєння, оскільки ми вже знали, що альфа-варіант є більш заразним у порівнянні з коронавірусом "дикого типу", - каже Гурдасані і додає, що дельта-варіант може бути утричі заразнішим.
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Поки що існує недостатньо наукових даних про те, чи справді дельта-варіант спричиняє більше смертей, ніж інші. Але одне вже можна сказати точно: за даними PHE, є летальні випадки від дельта-варіанту осіб, раніше вакцинованих проти COVID-19. Семеро осіб померли через 21 день після першої дози вакцини, і ще дванадцять - через понад два тижні після отримання другої.
За тими ж даними, інфекції дельта-варіантом призводять до більшої кількості госпіталізацій пацієнтів порівняно з альфа-варіантом. Кількість госпіталізацій у Великобританії нещодавно стрімко зросла: понад 1300 осіб були госпіталізовані з 7 по 13 червня з COVID-19 - на 43 відсотки більше, ніж тижнем раніше.
Однак щодо летальних випадків, то тут важлива сукупність факторів, наприклад, наявність попередніх хвороб. "Нам потрібна додаткова інформація, щоб визначити, чи це сам варіант чи сукупність факторів", - каже ван Керкхове з ВООЗ. Перевантажені лікарні також можуть призвести до того, що люди не отримували необхідної допомоги і померли.
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За наявною зараз інформацією, вакцина BioNTech/Pfizer та вакцина AstraZeneca захищають від важкого перебігу дельта-варіанту, хоча ефект захисту менший, ніж проти "дикого типу" та альфа-варіанту. Згідно з дослідженням, яке ще має пройти наукову перевірку, дві дози вищезазначених вакцин забезпечують надійний захист від госпіталізації. BioNTech/Pfizer захищає на 94 відсотки від госпіталізації після введення першої дози та на 96 відсотків після другої. Люди, щеплені вакциною AstraZeneca, на 71 відсоток захищені від госпіталізації після першої дози і на 92 відсотки після другої.
Згідно з британським дослідженням, вакцини також захищають від симптоматичної реакції на можливу інфекцію дельта-варіантом. BioNTech/Pfizer захищає на 36 відсотків від появи симптомів після першої дози та на 88 відсотків після другої. У вакцини AstraZeneca - 30 відсотків захисту від симптомів після першої дози та 67 відсотків після другої. Ці перші результати дослідження показують, що дельта-варіант, в принципі, більш стійкий до вакцин, але повна вакцинація продовжує забезпечувати сильний захист.
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Дельта-варіант домінує у пандемічній статистиці як в Індії, так і у Великобританії, пише епідемолог Ерік Фейгл-Дінг у Twitter. Чи дельта-варіант головним чином відповідає за ситуацію в Індії, поки що не може бути науково доведено. Але Індія - одна з країн, що найбільше постраждала від пандемії. На сьогодні там зареєстровано понад 29 мільйонів випадків інфікування, і система охорони здоров'я значною мірою перевантажена. За останніми даними, лютує дельта-варіант і в Росії.
В інтерв'ю DW Діпті Гурдасані сказала, що бачить кілька причин масового поширення коронавірусу в Індії: "Гадаю, що це було поєднання дуже пізньої реакції уряду та свого роду надмірної впевненості, що вже було досягнуто колективного імунітету".
Ситуація у Великобританії останнім часом почала стрімко погіршуватись, і семиденний показник захворюваності, який на початку травня був меншим за 20, за тиждень зріс до понад 70 нових інфекцій на 100 тисяч жителів. Наскільки швидко зараз поширюється дельта-варіант, може підказати загальна кількість нових інфекцій у Великобританії: 55216 випадків у період з 10 по 16 червня. Це збільшення майже на третину порівняно з попереднім тижнем.
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Згідно з першими даними з Великобританії, симптоми, які викликає дельта-варіант, відрізняються від симптомів інших типів коронавірусу. Згідно з даними британського додатку для смартфонів Zoe, хворі скаржились на головний біль, біль у горлі, нежить та лихоманку, а іноді також кашель. "Це більше схоже на сильну застуду", - коментує вчений і співзасновник компанії-розробника додатку Zoe Тім Спектор. Це може призвести до того, що люди вважатимуть симптоми простою застудою і продовжуватимуть заражати інших. Саме тому слід пройти обстеження і залишатися вдома, радить Спектор. Симптоми, особливо у період полінозу, легко сплутати.
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Загальновідомі правила гігієни, такі як дотримання дистанції у півтора метра, миття рук, носіння захисних масок та вентиляція приміщень захищають від усіх раніше відомих варіантів коронавірусу, включаючи дельта-варіант, відповіли на запит DW у німецькому Інституті Роберта Коха (RKI). Крім того, вакцини від BioNTech/Pfizer та AstraZeneca також захищають від цієї мутації, навіть якщо захист дещо нижчий, ніж проти інших варіантів.
Крім того, слід уникати поїздок до зон, де фіксують спалах мутації. Від початку пандемії саме подорожі сприяють поширенню COVID-19 та його різновидів.