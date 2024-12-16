ЄС розширив санкції проти Білорусі

Рада ЄС запровадила санкції проти ще 26 фізичних та двох юридичних осіб з Білорусі у зв'язку з ситуацією в країні.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 16 грудня, вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 26 фізичних та двох юридичних осіб з Білорусі у зв'язку з ситуацією в країні.

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, обмежувальні заходи були запроваджені проти різних представників судової влади, а саме суддів, які "виносили політично вмотивовані вироки, в тому числі проти громадян, які висловлювали свою думку проти режиму Лукашенка, системи та жорстокості білоруських правоохоронних структур, і, таким чином, несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції".

Також санкції накладено на керівників і заступників керівників різних виправних установ (в'язниць і слідчого ізолятора), на керівника медичної частини однієї з цих установ, де "низка політичних в'язнів перебувають у нелюдських умовах і зазнають знущань".

Читайте також: Режим Лукашенка є співучасником у війні РФ в Україні - ЄС

Нові санкційні списки також включають осіб, які, "будучи власниками, співвласниками, партнерами або членами рад директорів компаній, отримували вигоду від режиму Лукашенка, в тому числі через привілеї або переваги, надані їхнім компаніям режимом, а також сприяли обходу санкцій ЄС".

ЄС застосовує санкції проти 287 фізичних та 39 юросіб з Білорусі

Що стосується юридичних осіб, то санкції ЄС застосовано проти транспортно-складської компанії "ВЛАТЕ Логістик", яка "володіє двома пунктами пропуску на кордоні між ЄС і Білоруссю та користується значними податковими пільгами і привілеями від режиму Лукашенка", та компанії "Рузекспедиція", яка "отримує вигоду від режиму і сприяє обходу санкцій ЄС, беручи участь у постачанні автомобілів, заборонених до продажу, постачання, передачі або експорту з ЄС до Білорусі".

Компанія "Рузекспедиція" включена до санкційного списку разом з її власником Олегом Орловим, в "ВЛАТЕ Логістик" - разом з її п'ятьма акціонерами.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС проти Білорусі наразі застосовуються до 287 фізичних та 39 юридичних осіб, йдеться у повідомленні. "Ті, хто потрапив до списку сьогодні, підлягають заморожуванню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи додатково підпадають під заборону на поїздки, що не дозволяє їм в'їжджати або проїжджати транзитом через країни-члени ЄС", - зазначається у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Нагадаємо, що у серпні Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо 28 людей за участь в репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі. У червні Рада ЄС також посилювала санкції щодо Білорусі - вони були дзеркальним відображенням низки санкцій щодо РФ і розв'язували проблему обходу раніше запроваджених обмежень.