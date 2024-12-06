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КонфліктиРосійська Федерація

WP: Російські "герані" віднедавна мають технічні проблеми

Павло Мильников
6 грудня 2024 р.

Західні та українські військові аналітики пов'язали проблеми з контролем безпілотників "Герань-2" із заміною серводвигуна на китайський через західні санкції щодо РФ, пише WP.

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Уламок російського ударного безпілотника "Герань-2"
Уламок російського ударного безпілотника "Герань-2" Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP Photo/picture alliance

Технічні проблеми безпілотних літальних апаратів "Герань-2", що використовуються Росією у війні проти України, свідчать про ефективність санкцій, запроваджених щодо Москви. Про це написала у четвер, 5 грудня, американська газета The Washington Post (WP), посилаючись на західних та українських військових аналітиків, які просили не вказувати їхні імена.

У низці випадків дрони, що є російською версією іранського безпілотника Shahed-136, виходили з-під контролю при різкому повороті. Деякі падали і розбивалися, інші вирівнювали курс, але ставали легкою здобиччю для засобів протиповітряної оборони, пояснило видання. Співрозмовники WP пов'язали незвичну поведінку безпілотників, яка спостерігається дедалі частіше, з неякісними компонентами, а саме з серводвигуном, який допомагає регулювати рух дрона в польоті.

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Китайський двигун замість південнокорейського

Росія почала використовувати китайський серводвигун після того, як багато держав запровадили санкції з метою заблокувати Москві доступ до західних технологічних продуктів. Раніше російська сторона встановлювала аналогічну деталь виробництва Південної Кореї, йдеться у публікації WP.

"Несправні безпілотники ознаменували невеличку перемогу західних країн у тіньовому конфлікті, що триває, - в якому частково задіяні розвідслужби - з метою позбавити Москву доступу до високотехнологічних компонентів, необхідних для сучасної зброї для війни", - зазначає WP. За даними співрозмовників видання з американської розвідки, тіньові операції із закупівлі іноземних компонентів для Росії знаходяться під контролем Федеральної служби безпеки та військової розвідки Росії. 

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