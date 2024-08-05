За репресії в Білорусі: ЄС увів санкції щодо ще 28 людей

Рада Європейського Союзу запровадила санкції щодо 28 людей за участь в репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС у понеділок, 5 серпня, під санкції потрапила "група давніх прибічників" правителя Білорусі Олександра Лукашенка, які "отримували вигоду від режиму". Серед них - генеральна директорка білоруського державного інформаційного агентства "БелТА" Ірина Акулович, колишній гендиректор цієї агенції та екскерівник пресслужби Лукашенка Дмитро Жук, голова Молодіжної ради при Національних зборах і ведучий проєкту "Сенат" на телеканалі "СТВ" Микита Рачиловський.

"Ці пропагандисти режиму свідомо надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії, які вчиняли державні органи, поширювали дезінформацію, підготовлену як білоруською, так і російською владою, і розпалювали ненависть до демократичної опозиції та громадянського суспільства", - пояснюють в Брюсселі.

Також під санкціями ЄС - представники МВС і судової системи Білорусі

До санкційного списку також включили двох заступників начальника Головного управління у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією міністерства внутрішніх справ (МВС) Білорусі - одного з основних органів, відповідальних за політичні переслідування в країні, включно зі свавільними та незаконними арештами й жорстоким поводженням, зокрема тортурами, щодо активістів й членів громадянського суспільства.

Крім того, санкції поширили на низку представників прокуратури та судової системи, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, а також на низку керівників в'язниць і слідчих ізоляторів (СІЗО).

Фігурантам санкційного списку ЄС забороняють в'їзд у країни Євросоюзу, навіть транзитом, і заморожують там активи, а європейським громадянам і компаніям забороняють проводити фінансові операції з ними.

Санкції перед річницею сфальсифікованих виборів президента Білорусі 2020 року

Ці санкції ЄС були запроваджені напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Загалом санкції ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 261 людину та 37 організацій. Вони запроваджені до відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також за участь Білорусі у війні Росії проти України. "За допомогою цих заходів ЄС дає зрозуміти політичним та економічним суб'єктам, відповідальним за це, що їхні дії та підтримка режиму й Росії обходяться дорого", - йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

Попередній раз Рада ЄС посилювала санкції щодо Білорусі 29 червня. Вони були дзеркальним відображенням низки санкцій щодо РФ і розв'язували проблему обходу раніше запроваджених обмежень.

До цього, 24 червня, Білорусь засудила до смертної кари громадянина Німеччини Ріко Кріґера (Rico Krieger), обвинувативши його "в акті тероризму та підготовці до найманства". 30 липня його помилували і він став частиною великого обміну ув'язненими між Росією та країнами Заходу.

Читайте також: Звільнені російські політв'язні просять послабити західні санкції