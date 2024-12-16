Рада ЄС затвердила 15-й пакет санкцій проти Росії

Нові санкції ЄС проти РФ спрямовано на послаблення ВПК Росії та боротьбу з обходом санкцій. Санкційний пакет "демонструє єдність країн-членів ЄС" у подальшій підтримці України, заявила Кая Каллас.

Рада Європейського Союзу у понеділок, 16 грудня, затвердила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у зв'язку з її війною проти України. Ці заходи спрямовані на вирішення проблеми обходу санкцій ЄС та послаблення російського військово-промислового комплексу (ВПК), йдеться у повідомленні Ради ЄС у понеділок.

"Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді, спрямованої на послаблення російської військової машини та тих, хто підтримує цю війну, включаючи китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у нашій подальшій підтримці України. Нашим безпосереднім пріоритетом є посилення позицій України", - наголосила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Зокрема, сакнції запроваджено проти 54 фізосіб та 30 організацій, "відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Що стосується фізичних осіб, то ЄС запроваджує санкції проти "військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, топ-менеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхідні шляхи, а також двох високопосадовців КНДР".

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Що стосується юридичних осіб, то ЄС запровадив санкції насамперед проти російських оборонних компаній та судноплавних компаній, "відповідальних за транспортування сирої нафти і нафтопродуктів морем, що забезпечують значні доходи російському уряду".

"До списку також потрапили хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових. Вперше накладаються повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) проти різних китайських суб'єктів, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти суден тіньового флоту РФ

Рада ЄС своїм рішенням додала нові судна до списку тих, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом. Об'єктами нових санкцій стали 52 судна, що походять з третіх країн, а загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, тепер досягла 79.

"Цей захід спрямовано на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходить механізм обмеження цін на нафту або підтримує енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії, або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна", - йдеться у повідомленні.

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Торговельні санкції

Рада ЄС також додала 32 нових суб'єкти до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її війні проти України. На них поширюватимуться "більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки".

"Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати та Сербія) і були залучені в обхід торговельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, що використовуються для російських військових операцій, таких як БПЛА та ракети", - йдеться у повідомленні..

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