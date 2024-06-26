Посли країн ЄС погодили нові санкції проти Білорусі

Нові санкції щодо режиму в Білорусі погодили посли країн Європейського Союзу в Брюсселі в середу, 26 червня.

Питання терміново винесли на порядок денний, оскільки це останнє засідання постійних представників під керівництвом Бельгії, яка головує в Раді ЄС. З 1 липня головування за ротацією перейде до Угорщини.

"За останні місяці стало очевидно, що основний обхід санкцій (щодо РФ. - Ред.) відбувається через Білорусь, - вказало дипломатичне джерело DW у Брюсселі. - Коли ми вели переговори щодо 14-го пакету, ми зосередилися тільки на Росії, але залишається лазівка, яку необхідно закрити".

За його даними, останніми днями Європейська Комісія розробляла пакет санкцій щодо Білорусі, щоб привести його у відповідність з обмежувальними заходами щодо Росії. "Ми розуміємо, що це дуже короткий термін, адже зазвичай на це потрібно кілька тижнів, - підкреслило джерело DW. - Але зі зрозумілих причин переважна більшість держав-членів визнали, що ми повинні спробувати встигнути до 30 червня".

Введення нових санкцій щодо Білорусі активно просуває Бельгія. Після ухвалення на рівні послів їх можуть затвердити на саміті ЄС у Брюсселі 27-28 червня.