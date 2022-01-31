Джонсон цього тижня відвідає Україну - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цього тижня в Україні перебуватиме з візитом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За словами Кулеби разом із Джонсоном в Україні одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та глава польського уряду Матеуш Моравецький. Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС України в понеділок, 31 січня.

Міністр пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з Україною позицію.

"Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - анонсував Кулеба. Міністр уточнив, що йдеться про очільників урядів Великобританії, Нідерландів і Польщі.

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Переговори Джонсона і Путіна

Цього тижня у Джонсона також заплановані телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. На Даунінг-стріт заявили, що британський прем'єр знову заявить про необхідність відвести російські війська від кордону з Україною та вжити заходи для дипломатичного врегулювання конфлікту. Дата переговорів із Путіним наразі не розкривається.

Раніше, в понеділок, 31 січня стало відомо, що премєр-міністр Великобританії скасував свій візит до Японії, який було заплановано на середину лютого. Причиною скасування поїздки японські ЗМІ називають напружену ситуацію довкола України.

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Лідери Євросоюзу та США побоюються, що Москва готується до війни. Кремль це заперечує, звинувачуючи Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.