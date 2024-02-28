Дебати в Європарламенті: ЄС готуватиметься до оборони

Агресія РФ проти України, конфлікт на Близькому Сході та зростання авторитаризму у світі змушує Брюссель до дій. У Європарламенті обговорили кроки з посилення обороноздатності Євросоюзу. Репортаж DW.

У Євросоюзі готуються до кроків, які дадуть змогу зміцнити обороноздатність блоку і зроблять ЄС менш залежним від оборонної підтримки союзників. Про це йшлося під час дебатів Європарламенту щодо європейської безпеки та оборони, які відбулися в середу, 28 лютого, у Страсбурзі. На думку більшості євродепутатів, військова допомога Україні для її перемоги у війні з Росією має стати обов'язковим пунктом в оборонній стратегії ЄС.

"ЄС повинен взяти на себе відповідальність за власну безпеку. З підтримкою наших партнерів чи без неї ми не маємо дозволити Росії перемогти. Бо ціна російської перемоги буде набагато вищою, ніж те, що ми зможемо заощадити сьогодні", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка взяла участь у дебатах.

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Фон дер Ляєн анонсувала Європейську стратегію оборонної промисловості

За два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські ілюзії про те, що мир триватиме вічно і що Європа робить достатньо для власної безпеки, розвіялися без сліду. За словами фон дер Ляєн, ризиками для європейської безпеки є не лише вторгнення Росії в Україну, а й війна у Секторі Гази, зростання авторитаризму та агресивна економічна конкуренція у світі. "Європа має прокинутися і, я сказала б, негайно", - заявила президентка Єврокомісії під оплески залу.

Підтримуючи Україну, ЄС зміг ухвалити рішення, які довели, що європейська єдність і солідарність здатні відповідати на глобальні безпекові виклики, зазначила фон дер Ляєн. За її словами, від початку війни у рамках Європейського фонду миру ЄС "мобілізував 6,1 мільярда євро на закупівлю летального та нелетального устаткування для України". Водночас Урсула фон дер Ляєн переконана, що цих кроків недостатньо. Тому Єврокомісія найближчими тижнями представить Європейську стратегію оборонної промисловості, в основу якої ляжуть пункти про спільні оборонні закупівлі, пришвидшення темпів виробництва озброєння, визначення оборонних проєктів, які становлять спільний європейський інтерес, і впровадження сучасних безпекових технологій.

У Києві відкриють Офіс оборонних інновацій

Центром втілення останнього пункту стане Офіс оборонних інновацій, який відкриють у Києві, повідомила президентка Єврокомісії. "Це ще більше наблизить Україну до Європи і дасть змогу країнам-членам скористатися досвідом українців на полі бою та їхньою експертизою щодо інновацій у сфері оборонної промисловості", - заявила вона. Ще одна новина, озвучена Урсулою фон дер Ляєн, викликала пожвавлення у залі. Вона повідомила, що виступатиме за створення посади єврокомісара з питань оборони у складі нової Єврокомісії.

Крім цього, вона закликала "почати обговорення конфіскації податків на прибутки від російських заморожених активів на закупівлю зброї для України. "Не може бути більшої символічності й користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - заявила президентка Єврокомісії.

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Макрон і Шольц "підіграли російській пропаганді"

Підтримку закликам фон дер Ляєн посилювати оборонні спроможності ЄС висловили представники правоцентристів, ліберали, переважна більшість промовців від консерваторів і деякі представники соціалістів. Натомість представники лівих та крайніх правих, навпаки, звинувачували ЄС у подвійних стандартах, мілітаризмі та нехтуванні інтересами вразливих верств населення.

"Нам давно були потрібні такі дебати. (…) Ми повинні зрозуміти, що 330 мільйонів американців не захистять 440 мільйонів європейців, ми повинні робити це самі", - заявив німецький євродепутат від Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber). Він відзначив, що солідарність європейських лідерів щодо підтримки України останнім часом похитнулася. Також Вебер розкритикував заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Захід може відправити свої війська в Україну, а також федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо того, що ФРН не надає Києву крилатих ракет великої дальності Taurus, бо не хоче бути втягненою у війну. "Це те, що поширює російська пропаганда, і це те, що веде до розділення, а не до солідарності", - наголосив Вебер.

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Європа вдається до подвійних стандартів, реагуючи на кризи у світі, вважає представник Португалії від групи соціалістів Педро Маркеш. Він пригадав, що під час пандемії COVID-19 ЄС звинувачували в тому, що він дбає лише про порятунок власних громадян, а не людей у бідних країнах. "Ми зробили добру справу, коли після початку війни надали зброю Україні і запровадили санкції проти РФ, але як ми можемо тепер відводити погляд убік, коли гинуть люди у Секторі Гази?" - запитав Маркеш, дивлячись на трибуну, де сиділа Урсула фон дер Ляєн. Він переконаний, що "світ не пробачить нам за подвійні стандарти, якщо ми не дбатимемо про тих людей, які не є білими й багатими".

"Будь-яка перемога РФ - удар по безпеці ЄС"

"Я хочу знову висловити свою повагу українцям, які продовжують боротися за нашу спільну свободу. І все, про що просять українці, - це зброя. Вони відступають, бо її у них немає", - сказав нідерландський депутат від групи лібералів Малік Асмані. І хоча ніхто не може сказати, де й коли зупиниться Росія, але "будь-яка її перемога стане ударом по європейській безпеці", додав він.

Депутат Європарламенту від групи Зелених Вілле Міністьо, який представляє країну, що має найдовший у ЄС кордон з Росією, - Фінляндію, переконаний, що лише термінове надання Україні зброї може зупинити Москву. Міністьо навів дані Національного банку Фінляндії, згідно з якими за два роки повномасштабної агресії Росія наростила виробництво промислових галузей, пов'язаних з оборонним сектором, на 35 відсотків, що дає підстави говорити про те, що Москва налаштована продовжувати війну.

"Наші громадяни не хочуть вмирати за Європу"

Члени крайньої правої групи "Ідентичність і демократія" не поділяють висловлених під час дебатів застережень. Французький євродепутат від цієї політичної сили Жан-Поль Гаро заявив, що "ЄС мріє про свою суперсилу і про те, що він може контролювати власну оборону". "Але це пряма атака на суверенітет наших націй. Наші громадяни не хочуть вмирати за Європу", - вважає політик. Німецький депутат від лівих Мартін Шірдеван (Martin Schirdewan) звинуватив Єврокомісію в тому, що вона закликає до озброєння та мілітаризації промисловості, тоді як у ЄС "зростає соціальна нерівність, а голод і бідність стали нормою сьогодення".

Попри те, що під час дебатів голоси противників концепції зміцнення оборони ЄС лунали доволі гучно, вони навряд чи справлять помітний вплив на результати голосування щодо резолюції "Зміцнення європейської оборони в нестабільному геополітичному ландшафті", яке має відбутися під час наступного сесійного засідання Європарламенту.