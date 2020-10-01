 COVID-19 в Україні: рекордна кількість нових заражень третій день поспіль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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COVID-19 в Україні: рекордна кількість нових заражень третій день поспіль

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4633 випадки зараження коронавірусом, 68 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні: 4633 випадки за добу - черговий антирекорд

Коронавірус в Україні: 4633 випадки за добу - черговий антирекорд

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4633 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у п'ятницю, 2 жовтня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померло 68 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, а 2148 пацієнтів одужали.

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Напередодні, 1 жовтня повідомлялося про 4069 нових випадків, що на той момент також було рекордним показником, а днем раніше - про 4027 нових випадків, що так само вважалося найвищим числом виявлених добових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (460) та в Києві (447). Днем раніше в столиці зафіксували 377 нових випадків зараження.

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Всього за період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 217 661 випадок інфікування, 4261 особа з COVID-19 померла, а 96 591 пацієнт одужав.

Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 16 вересня - 76 жертв.

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