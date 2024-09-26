Бундестаг погодив додаткові 400 млн євро на допомогу ЗСУ

Німеччина спрямує Україні ще понад пів мільярда євро - 400 мільйонів на військову допомогу та 170 мільйонів на відновлення енергоінфраструктури.

Парламент ФРН - Бундестаг - погодив збільшення фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро. Про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) за підсумками зустрічі щодо України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони , танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно посилить українські збройні сили у захисті своєї країни", - наводиться заява речника на сайт німецького уряду у середу, 25 вересня.

Окрім того, Німеччина виділить додатково 170 мільйонів євро в короткостроковій перспективі для відновлення української енергетичної інфраструктури, йдеться у повідомленні.

"Учасники підтвердили свою солідарність з Україною в умовах триваючої агресії Росії та рішучість продовжувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України стільки, скільки це буде необхідно", - наголошується у повідомленні.

Декларація про відновлення України

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз і ще понад 30 країн ухвалили під час зустрічі в форматі G7+ у Нью-Йорку спільну декларацію про підтримку відновлення та відбудови України. До кінця року вони планують надати Україні кредити на 50 мільярдів доларів для збільшення надходжень до бюджету, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Частина цих грошей буде спрямована на військову допомогу Україні.

Також про нову допомогу Україні на майже вісім мільярдів доларів оголосили США.

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