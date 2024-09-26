ЄС і 30 країн ухвалили декларацію про відновлення України

Відбудову України фінансуватимуть за рахунок доходів від заморожених на Заході активів Росії.

Європейський Союз і ще понад 30 країн ухвалили під час зустрічі в форматі G7+ у Нью-Йорку спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

Як повідомляє пресслужба президента України Володимира Зеленського в четвер, 26 вересня, під час ухвалення документу президент США Джо Байден запевнив, що країни-партнери допоможуть Україні перейти до економічного відродження. За його словами, відбудову України будуть фінансувати за рахунок доходів від заморожених на Заході активів Росії.

Декларація про підтримку відбудови України

Країни-підписанти обіцяють у декларації , що суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях "залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не припинить свою агресію й не заплатить за шкоду, яку вона заподіяла Україні".

До кінця року вони планують надати Україні кредити на 50 мільярдів доларів для збільшення надходжень до бюджету, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Частина цих коштів буде спрямована на військову допомогу Україні.

Інше зобов'язання - використовувати економічну допомогу для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні, ремонту та розбудови критично важливої інфраструктури, зокрема в енергетичному секторі, прискорення економічного зростання, підтримки соціальної стійкості та впровадження пріоритетних реформ.

Україна зобов'язується впроваджувати економічну, судову, антикорупційну реформи, реформи корпоративного управління, оборони, державного управління, управління державними інвестиціями та правоохоронної системи.