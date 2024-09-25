Бербок назвала ключовий пункт мирних переговорів по Україні

Все більше країн світу замислюються про те, як можна закінчити війну Росії проти України, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ООН.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала ключовий пункт можливих мирних переговорів про припинення війни Росії проти України.

"Мир означає, що існування України як вільної і незалежної держави має бути гарантоване. Це означає гарантії безпеки", - заявила вона ввечері 24 вересня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"З одного боку, ми дуже вдячні за те, що все більше наших партнерів у світовій спільноті замислюються про те, як можна закінчити цю війну. Нам потрібно це. Нам потрібен кінець цієї війни", - наголосила Бербок, але додала, що "це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки, доки війні не видно кінця, і російський президент Володимир Путін не зайняв місце за столом переговорів".

За її словами, "неприпустимо просто дивитися на те, як Росія руйнує частини України, що залишилися".

Бербок - Небензі: Ховаєтесь за спинами викрадених дітей

Особливу увагу в своїй промові Бербок приділила насильницькому вивезенню українських дітей з окупованих РФ територій до Росії.

За даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала щонайменше 19 500 дітей і лише менше ніж 400 з них вдалося повернути додому.

"Уже 923 дні Росія вчиняє ці злочини, уже 923 дні дітей викрадають і катують. Ми не заспокоїмося, поки діти знову не опиняться зі своїми сім'ями", - наголосила міністерка.

Звертаючись до постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, Бербок додала: "Ви можете самі себе обманювати. Найсильніша людина вашої країни може ховатися за спинами викрадених нею тінейджерів. Але ви не можете обдурити світ".

Анналена Бербок поглузувала з російських пропагандистів

Під час пресконференції для журналістів Бербок поглузувала з російських пропагандистів.

Перед початком зустрічі зі ЗМІ біля штаб-квартири ООН кореспондент російського "Первого канала" спробував перехопити міністерку дорогою та без черги зайняти місце поруч із нею. Спочатку втрутився представник німецького МЗС, а потім і сама Бербок, яка закликала журналістів вишикуватися в чергу, щоб вона могла почати пресконференцію.

Звертаючись до присутніх зі вступним словом, Бербок сказала: "Генеральна асамблея ООН - місце, де завжди найяскравіше відчувається світовий ритм. Це очевидно навіть у таких дрібницях, як пресконференції, і якщо не всі готові дотримуватись правил, то світ або навіть заява для преси може випасти з ритму".