Бербок назвала ключовий пункт мирних переговорів по Україні

Бербок назвала ключовий пункт мирних переговорів по Україні25 вересня 2024 р.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала ключовий пункт можливих мирних переговорів про припинення війни Росії проти України.
"Мир означає, що існування України як вільної і незалежної держави має бути гарантоване. Це означає гарантії безпеки", - заявила вона ввечері 24 вересня на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.
"З одного боку, ми дуже вдячні за те, що все більше наших партнерів у світовій спільноті замислюються про те, як можна закінчити цю війну. Нам потрібно це. Нам потрібен кінець цієї війни", - наголосила Бербок, але додала, що "це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки, доки війні не видно кінця, і російський президент Володимир Путін не зайняв місце за столом переговорів".
За її словами, "неприпустимо просто дивитися на те, як Росія руйнує частини України, що залишилися".
Бербок - Небензі: Ховаєтесь за спинами викрадених дітей
Особливу увагу в своїй промові Бербок приділила насильницькому вивезенню українських дітей з окупованих РФ територій до Росії.
За даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала щонайменше 19 500 дітей і лише менше ніж 400 з них вдалося повернути додому.
"Уже 923 дні Росія вчиняє ці злочини, уже 923 дні дітей викрадають і катують. Ми не заспокоїмося, поки діти знову не опиняться зі своїми сім'ями", - наголосила міністерка.
Звертаючись до постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, Бербок додала: "Ви можете самі себе обманювати. Найсильніша людина вашої країни може ховатися за спинами викрадених нею тінейджерів. Але ви не можете обдурити світ".
Анналена Бербок поглузувала з російських пропагандистів
Під час пресконференції для журналістів Бербок поглузувала з російських пропагандистів.
Перед початком зустрічі зі ЗМІ біля штаб-квартири ООН кореспондент російського "Первого канала" спробував перехопити міністерку дорогою та без черги зайняти місце поруч із нею. Спочатку втрутився представник німецького МЗС, а потім і сама Бербок, яка закликала журналістів вишикуватися в чергу, щоб вона могла почати пресконференцію.
Звертаючись до присутніх зі вступним словом, Бербок сказала: "Генеральна асамблея ООН - місце, де завжди найяскравіше відчувається світовий ритм. Це очевидно навіть у таких дрібницях, як пресконференції, і якщо не всі готові дотримуватись правил, то світ або навіть заява для преси може випасти з ритму".