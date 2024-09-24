Шольц вважає, що у війні в Україні настав час для дипломатії

Канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за те, щоб для досягнення миру в Україні залучили "всі дипломатичні засоби".

Німеччина підтримує посилення дипломатичних зусиль для досягнення миру в Україні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму подкасті Kanzler Kompakt, оприлюдненому в соцмережі X вранці у вівторок, 24 вересня. На його переконання, багато німців очікують, "що всі дипломатичні засоби будуть задіяні для досягнення справедливого миру" у війні Росії проти України. "Ми це підтримуємо, для цього настав час", - наголосив Шольц.

Олаф Шольц: Суспільство Німеччини не розколоте

У своєму виступі, записаному незабаром після виборів 22 вересня до ландтагу східнонімецької федеральної землі Бранденбург, глава уряду країни наголосив, що німецьке суспільство зовсім не розколоте за ключовими темами, як це стверджують деякі спостерігачі.

"Німеччина нібито абсолютно розколота. Я постійно чую це останніми днями. Йдеться про Україну, про пенсії, про захист клімату або про правильне вирішення питання міграції. Звісно, все це - великі й важливі теми, теми які потрібно обговорювати", - зауважив він. Але він наголосив, що де б він не спілкувався з людьми у Німеччині, у нього складається враження, що з основних питань "наші думки розходяться не так вже й сильно".

"Абсолютна більшість людей у Німеччині вважають правильним допомогти Україні в захисті від бомбардувань, ракетних і артилерійських атак і водночас не хоче, щоб Німеччина стала воюючою стороною", - констатував канцлер.

"Розумних, пристойних людей набагато більше"

Що стосується питання міграції, то, за словами Шольца, більшість німців розуміє, що без робочих рук з-за кордону ситуація в німецьких лікарнях, дитячих садочках, будинках для догляду за людьми похилого віку, а також на будівництвах виявилася б "похмурою". Однак водночас більшість громадян хоче самостійно визначати, хто може приїхати до Німеччини, зауважив він.

"Важливо не те, хто голосніше за всіх кричить. Більшість із центристськими поглядами набагато, набагато масштабніша. Розумних, пристойних людей набагато більше. Абсолютна більшість із нас у вирішальних питаннях мають більш подібну позицію, ніж іноді здається. Нас об'єднує набагато більше, ніж нас розділяє", - вважає Шольц.

Напередодні, 23 вересня, Олаф Шольц заявив, що він не послаблюватиме правила використання німецької зброї Україною у війні проти Росії, попри відповідні прохання Києва.