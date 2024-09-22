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Вибори у Бранденбурзі: напружена боротьба між АдН і СДПН

Євгенія Наконечна
22 вересня 2024 р.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" під час опитувань напередодні голосування випереджала СДПН, яка нині має більшість у земельному уряді. Результати виборів матимуть вплив на федеральну політику.

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Уряд Бранденбургу з пустими кріслами - у землі розпочались вибори.
У Бранденбурзі розпочались вибори до земельного урядуФото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

У східній німецькій федеральній землі Бранденбург у неділю, 22 вересня, розпочалися земельні вибори, на яких близько 2,2 мільйона виборців визначатимуть майбутній склад земельного парламенту в Потсдамі, повідомляє агенція AFP. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 ранку, а попередні результати очікуються після закриття виборчих дільниць о 18.00.

Уряд цієї німецької федеральної землі з моменту возз'єднання Німеччини 1990 року постійно очолювали представники  СДПН.  На цих виборах уперше правопопулістськаАльтернатива для Німеччини" (АдН) може набрати найбільшу кількість голосів. Опитування, опубліковане в четвер громадським мовником ZDF, показало, що АдН може отримати 28 відсотків голосів, а СДПН - 27 відсотків. Ця потенційна історична поразка може мати серйозні наслідки: нинішній глава земельного уряду, соціал-демократ Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який очолює коаліцію з ХДС і Зеленими з 2019 року, оголосив, що піде у відставку, якщо його партія СДПН не здобуде більшість голосів. Це залишить СДПН без очільника, а питання про те, хто може замінити Войдке, залишається невирішеним, наголошує агенція dpa.

Значення для федеральної політики

Вибори також мають велике значення з точки зору федеральної політики. АдН, яку земельне відомство з охорони конституції зарахувало до правоекстремістської, сподівається, що перемога на виборах стане сигналом проти світлофорної коаліції на федеральному рівні. СДПН, з іншого боку, бореться за захист своїх позицій і політичну стабілізацію, вказують оглядачі.

Третє місце в опитуваннях у Бранденбурзі посідає ХДС  з 14-16 відсотками. За нею із 13-14 відсотками йде новостворений "Альянс Сари Ваґенкнехт" (BSW), який може відіграти ключову роль у запобіганні формуванню уряду на чолі з АдН.

Інші партії, такі як "Зелені", "Ліва партія" та "Вільні виборці", попри їхні низькі рейтинги, все ще можуть потрапити до земельного парламенту, якщо вони отримають прямі мандати. Загалом у парламенті землі Потсдам буде розподілено щонайменше 88 місць, але з урахуванням великої кількості прохідних і додаткових мандатів ця цифра може зрости до 110.

Оскільки всі відомі партії виключили можливість коаліції з АдН, формування уряду в Бранденбурзі та коаліційні переговори прогнозують складними.

Провал партій правлячої коаліції ФРН на виборах у Саксонії та Тюрингії

Нагадаємо, що партії, що входять до правлячої коаліції ФРН на федеральному рівні, 1 вересня зазнали нищівної поразки  на виборах 1 вересня у Саксонії та Тюрингії  на сході Німеччині.

У Тюрингії лише соціал-демократам вдалося подолати п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в ландтазі, -  за СДПН віддали голоси 6,1 відсотка виборців. Партія "Союз 90/Зелені" та третій учасник нинішньої  коаліції ФРН - Вільна демократична партія (ВДП) - у земельний парламент не пройшли.

У Саксонії правлячі партії ФРН продемонстрували не набагато кращий результат. СПДН вдалося заручитися підтримкою 7,3 відсотка виборців. "Зелені" ледь подолали прохідний бар'єр, набравши 5,1 відсотка. А вільні демократи показала настільки незначний результат, що опинилася в розділі "інші".

Водночас успішні результати у Тюрингії та Саксонії отримали "Альтернатива для Німеччини" та "Союз Сари Ваґенкнехт", які виступають проти постачання Німеччиною зброї Україні. 

 

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