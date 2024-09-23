Зеленський і Шольц зустрілися у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський в рамках його візиту до Сполучених Штатів Америки у понеділок, 23 вересня, зустрівся у Нью-Йорку з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

"Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне - зберігати єдність", - написав Зеленський у Telegram. Він нагадав, що запропонована ним раніше "формула миру" покликана наблизити справедливий мир, також з цією метою було проведено перший "саміт миру".

"Готуємо зараз другий ("саміт миру". - Ред.). Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. Дуже дякуємо Німеччині за підтримку. Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи", - зазначив Зеленський.

За кілька годин до зустрічі з Зеленським Олаф Шольц заявив, що він не послаблюватиме правила використання німецької зброї Україною у війні проти Росії, попри відповідні прохання Києва. Німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене дуже зрозумілі", сказав Шольц у Нью-Йорку. Він уточнив, що йдеться про обмеження, які не дозволяють Україні запускати ракети вглиб російської території. "Це не сумісно з моєю особистою позицією... Ми цього робити не будемо. І у нас є на це вагомі причини", - сказав Шольц, цитує агенція dpa.

Напередодні, 22 вересня, Володимир Зеленський розпочав свій візит до США, в рамках якого, зокрема, заплановано його виступ на загальних дебатах Генасамблеї ООН, а також зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час цієї зустрічі він планує представити американському лідеру "план перемоги" у війні.