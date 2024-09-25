  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЕкономікаНімеччина

Уряд ФРН виділить €70 млн на підтримку енергосистеми України

Валерій Сааков
25 вересня 2024 р.

Виділені урядом ФРН гроші підуть на створення й зміцнення децентралізованої системи енерго- й теплопостачання в Україні. На ці цілі заклали 70 мільйонів євро.

https://p.dw.com/p/4l4vX
Наслідки російського удару по електропідстанції у Харкові, 22 березня 2024 року
Наслідки російського удару по електропідстанції у Харкові (архівне фото)Фото: Sergey Bobok/AFP

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив у середу, 25 вересня, пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України. Ці гроші спрямують на  забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями, повідомила пресслужба федерального міністерства економічної співпраці та розвитку. Мета такого підходу - створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

За даними німецького відомства, створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими. Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання, наголошують у Берліні.

На думку міністерки Свеньї Шульце (Svenja Schulze), Росії буде "не так просто" зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні, цитує інформагенція AFP. 

Галущенко наголосив на важливості допомоги партнерів для проходження зими

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на важливості допомоги від партнерів для проходження наступної зими. Це випливає з поширеного пресслужбою українського відомства коментаря урядовця щодо заяви міністерської групи G7+ на рівні глав МЗС, яка відбулася на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Галущенко наголосив на важливості продовження допомоги з реконструкції енергетичного сектору, що є життєво необхідним в умовах атак Росії на енергосистему України.

"Ми надзвичайно цінуємо рішучу позицію наших партнерів щодо готовності й надалі підтримувати відновлення українського енергосектора і наше прагнення побудувати більш децентралізовану, стійку та гнучку енергосистему", - заявив Галущенко, слова якого наводить пресслужба відомства.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН

Зеленський в ООН: РФ знищила всі ТЕС і планує атакувати АЕС

Зеленський в ООН: РФ знищила всі ТЕС і планує атакувати АЕС

З початку війни війська РФ знищили всі українські ТЕС і значну частину ГЕС, а тепер Путін планує завдати ударів по українських АЕС, заявив Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН.
Політика25 вересня 2024 р.
Наслідки удару РФ по енергооб'єкту на Київщині

Війська РФ били по Київській ГЕС, минулося без критичних руйнувань - КОВА

Війська РФ били по Київській ГЕС, минулося без критичних руйнувань - КОВА

Під час масованого удару по Україні війська РФ, серед іншого, цілили по Київській ГЕС. Атака минулася без критичних наслідків для греблі водосховища, повідомили в КОВА
Конфлікти26 серпня 2024 р.
Південноукраїнська АЕС

Зеленський: Росія готується атакувати три українські АЕС

Зеленський: Росія готується атакувати три українські АЕС

На засіданні Радбезу ООН Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази планів РФ атакувати три атомні електростанції.
Конфлікти25 вересня 2024 р.
Більше публікацій