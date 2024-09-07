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Глава розвідки МО України: Telegram - загроза нацбезпеці

Валерій Сааков | Степан Смишляєв
7 вересня 2024 р.

Месенджер Telegram у його нинішньому вигляді становить загрозу нацбезпеці України, але закривати його не потрібно, вважає керівник ГУР Кирило Буданов.

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Керівник ГУР Кирило Буданов і головком ЗСУ Олександр Сирський
Керівник ГУР Кирило Буданов (п.) і головком ЗСУ Олександр Сирський, лютий 2024 рокуФото: AP/dpa/picture alliance

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов визнав, що Telegram є загрозою для національної безпеки України. Таку думку Буданов висловив у інтерв'ю "Радіо Хартія", оприлюдненому в суботу, 7 вересня.

"Telegram у нашому розумінні - це загроза національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили (...) У нас же Telegram став основним джерелом отримання інформації для суспільства згідно  з офіційними нашими дослідженнями. Він обігнав абсолютно все", - визнав Буданов.

Месенджер не закриватимуть, але Буданов хоче змінити правила використання

Зокрема керівник ГУР нарікав, що нині значна кількість інформації в Telegram поширюється анонімно. На його переконання, люди мають нести відповідальність за ту інформацію, яку вони розміщують, а "якщо все добре - тоді чого ти ховаєшся?"

"Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш, як-то кажуть "віщати" якісь новини, будь ласка, зареєструйся, щоб всі розуміли, що цей канал зареєстрований за Івановим Іваном Івановичем, громадянином Російської Федерації, який проживає в місті Москва. Чи за паном (...) громадянином України. І тоді є відповідальність людини особиста за те, що вона там розміщує. Певні телеграм-канали розміщують не зовсім цензурні матеріали", - зауважив Буданов.

Водночас очільник ГУР не вважає за потрібне "просто взяти і закрити" месенджер, хоча й зазначає, що це "досить важко зробити, але можливо".

Соцмережа X у цій війні не шкідлива

Водночас Буданов згадав і соцмережу X, що належить ексцентричному американському мультимільярдеру Ілону Маску. Щодо цієї соцмережі Буданов зауважив, що Росія масово її не використовує, тож він у нинішній війні Росії проти України вона не шкідлива.

Засновник Telegram Дуров обіцяв зміни

Нагадаємо, днями засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого 24 серпня затримали у Франції, а згодом заборонили залишати французьку територію, наголосив, що Telegram готовий йти з ринків, які не сумісні з принципами компанії, навівши приклади РФ та Ірану, які намагалися нав'язати компанії співпрацю з владою. "Ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються", - заявив він.

Хоч Дуров визнав, що його месенджер не є ідеальним, "але твердження деяких ЗМІ про те, що Telegram - це якийсь анархічний рай, абсолютно не відповідають дійсності". За його словами, щодня Telegram видаляє "мільйони шкідливих постів і каналів".

"Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання нашою платформою для зловмисників. Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес", - пояснював Дуров.

За даними Bloomberg, на сьогодні месенджером Telegram користуються близько 900 мільйонів людей.

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