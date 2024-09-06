Дуров назвав "хибним підходом" обвинувачення проти нього

Засновник Telegram Павло Дуров уперше прокоментував своє затримання у Франції. Обвинувачення, висунуті проти нього французькою владою, він назвав "хибний підходом".

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров назвав "хибним підходом" висунуті щодо нього обвинувачення у причетності до злочинів, які скоюють на цій платформі треті особи. Про це йдеться у першій його заяві після затримання у Франції.

"Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу. Використання законів епохи, що передувала появі смартфонів, для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує, є хибним підходом", - зазначив він у пості у Telegram, опублікованому увечері у четвер, 5 вересня.

За словами Дурова, "створювати технології і так досить складно, і жоден інноватор ніколи не буде створювати нові інструменти, якщо він знає, що його особисто можуть притягнути до відповідальності за потенційне зловживання цими інструментами".

Також він додав, що французька влада мала безліч способів зв'язатися зі ним, "щоб попросити про допомогу". "Як громадянин Франції, я був частим гостем у французькому консульстві в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції", - заявив Дуров.

Дуров: Telegram стане безпечнішим

Дуров наголосив, що Telegram готовий йти з ринків, які не сумісні з принципами компанії, навівши приклади РФ та Ірану, які намагалися нав'язати компанії співпрацю з владою. "Ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються", - заявив він.

Хоч Дуров визнав, що його месенджер не є ідеальним, "але твердження деяких ЗМІ про те, що Telegram - це якийсь анархічний рай, абсолютно не відповідають дійсності". За його словами, щодня Telegram видаляє "мільйони шкідливих постів і каналів".

"Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання нашою платформою для зловмисників. Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Ми вже розпочали цей процес всередині компанії, і незабаром я поділюся з вами більш детальною інформацією про наш прогрес", - зазначив Дуров.

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Затримання Павла Дурова у Франції

Дуров - засновник месенджера Telegram, яким, за даними Bloomberg, користуються сьогодні близько 900 мільйонів людей, - був затриманий після прильоту до паризького аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня.

Попередньо повідомлялося, що розслідуються 12 скоєних злочинів. За даними французького видання Le Figaro, розслідування справи Дурова доручили Центру боротьби з цифровими злочинами (C3N) та Національному управлінню боротьби з шахрайством (Onaf).

26 серпня президент Франції Еммануель Макрон запевнив: справа Дурова не має політичного характеру. Представники Telegram того ж дня заявили, що Дурову "нічого приховувати".

28 серпня видання Politico повідомило, що брата Павла, Миколу Дурова, разом із ним оголосили в розшук у Франції ще 25 березня в справі про співучасть у зберіганні або розповсюдженні дитячої порнографії. Ордер на розшук Дурових видали після того, як Telegram не відповів на запит французької влади про особу людини, яка підозрюється в створенні дитячої порнографії. Politico зазначає: немає жодних вказівок на те, що хтось з братів Дурових був безпосередньо залучений до незаконних дій.

Журнал Forbes дізнався також про позов, який подала проти Павла Дурова у Швейцарії Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю його дітей. Вона звинувачує творця Telegram у "застосуванні фізичного насильства" до їхньої спільної дитини. Forbes також повідомив, що ще до подання позову про насильство Болгар судилася з Дуровим щодо аліментів розміром 150 тисяч євро на місяць, які він нібито перестав платити.