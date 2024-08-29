Дурова звільнили під заставу і заборонили залишати Францію

Павла Дурова звільнили з-під варти під заставу в п'ять мільйонів євро. При цьому йому заборонили покидати Францію. Засновника Telegram підозрюють у кількох злочинах, триває розслідування.

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова звільнили ввечері 28 серпня з-під варти в Парижі під заставу в п'ять мільйонів євро. Йому заборонили залишати Францію, зобов'язавши двічі на тиждень відзначатися в поліції.

У заяві прокуратури Парижа йдеться, що стосовно 39-річного Дурова ведеться розслідування за підозрою в скоєнні кількох злочинів. Серед них - управління платформою, на якій ведеться протиправна діяльність, відмова надавати інформацію на запит влади, співучасть у відмиванні грошей, скоєнні сексуальних злочинів щодо дітей, незаконному обігу наркотиків і шахрайстві.

Згідно з документом, попереднє розслідування проти Дурова розпочали ще в лютому за участю Управління в справах неповнолітніх при національній поліції Франції (OFMIN). Прокуратура заявила, що приводом до початку розслідування стало неодноразове ігнорування платформою Telegram запитів від державних органів.

Затримання Павла Дурова у Франції

Дуров - засновник месенджера Telegram, яким, за даними Bloomberg, користуються сьогодні близько 900 мільйонів людей, - був затриманий після прильоту до паризького аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня.

Попередньо повідомлялося, що розслідуються 12 скоєних злочинів. За даними французького видання Le Figaro, розслідування справи Дурова доручили Центру боротьби з цифровими злочинами (C3N) та Національному управлінню боротьби з шахрайством (Onaf).

26 серпня президент Франції Еммануель Макрон запевнив: справа Дурова не має політичного характеру. Представники Telegram того ж дня заявили, що Дурову "нічого приховувати".

28 серпня видання Politico повідомило, що брата Павла, Миколу Дурова, разом із ним оголосили в розшук у Франції ще 25 березня в справі про співучасть у зберіганні або розповсюдженні дитячої порнографії. Ордер на розшук Дурових видали після того, як Telegram не відповів на запит французької влади про особу людини, яка підозрюється в створенні дитячої порнографії. Politico зазначає: немає жодних вказівок на те, що хтось з братів Дурових був безпосередньо залучений до незаконних дій.

Крім того, журнал Forbes дізнався про позов, який подала проти Павла Дурова у Швейцарії Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю його дітей. Вона звинувачує творця Telegram у "застосуванні фізичного насильства" до їхньої спільної дитини. Forbes також повідомив, що ще до подання позову про насильство Болгар судилася з Дуровим щодо аліментів розміром 150 тисяч євро на місяць, які він нібито перестав платити.

Громадянства Павла Дурова

Засновник Telegram раніше отримав громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів - за даними The Wall Street Journal, після того, як спецслужби цих країн зламали його телефон.

WSJ також писало, що Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Франції, однак той віддав перевагу ОАЕ, де жив останнім часом.

За даними Forbes, IT-бізнесмен має також громадянство держави Сент-Кітс і Невіс. При цьому термін дії російського паспорта Дурова закінчився ще 2022 року.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Дуров попросив Forbes не називати його російським бізнесменом.

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Реакції на затримання Дурова

Після арешту Дурова його підтримав американський викривач Едвард Сноуден, який отримав громадянство Росії та живе там, і американський мільярдер, глава компаній Space X і Tesla, а також власник сервісу мікроблогів X Ілон Маск.

Тим часом у Німеччині звинуватили Telegram у недостатній співпраці з владою. Заступник голови Федеральної служби захисту конституції Зінан Зелен (Sinan Selen) заявив, що в месенджері Дурова спілкуються особи, які "перебувають у фокусі" уваги спецслужби, але коли йдеться про протидію ісламістському тероризму чи правому екстремізму, з Telegram "немає такого обміну інформацією, як з іншими платформами".

ЄС перевіряє Telegram

28 серпня видання Financial Times повідомило, що об'єднаний дослідницький центр - служба науки та інформації Європейської Rомісії - перевіряє, чи не занижувало керівництво Telegram у звітах кількість своїх користувачів у Європейському Союзі, щоб не підпасти під європейське регулювання.

У лютому Telegram відзвітував, що має 41 мільйон щомісячних користувачів у Євросоюзі. Відповідно до закону ЄС, месенджер має подати оновлені дані у серпні, проте не зробив цього, обмежившись заявою, що його місячна аудиторія в Євросоюзі "значно менша за 45 мільйонів". У Брюсселі підозрюють, що перевірка покаже перевищення вказаної кількості.

Згідно з новим законом ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який набув чинності в лютому, онлайн-платформи та соціальні мережі, які мають більше 45 мільйонів щомісячних користувачів у Євросоюзі, мають, по-перше, модерувати у себе нелегальний і небезпечний для користувачів контент, а також дезінформацію, а по-друге, зобов'язані за запитом надавати Єврокомісії свої дані. Експерти підозрюють, що керівництво Telegram навмисно занижувало кількість своїх користувачів у Євросоюзі, щоби не підпасти під ці правила, пише FТ.