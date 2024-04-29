Telegram заблокував боти для передавання даних про армію РФ

Через блокування більше недоступні боти СБУ, ГУР МО та мінцифри на Telegram, створені для передачі інформації про переміщення військ РФ.

Керівництво платформи Telegram "необгрунтовано" заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, повідомило ввечері неділі, 29 квітня, Головне управління розвідки міноборони України.

Під блокування потрапили "Головний бот розвідки" ГУР МО, бот Служби безпеки України та міністерства цифрової політики "ЄВорог". Усі чат-боти використовувалися для передання інформації про переміщення техніки РФ та окупантів. Також про блокування свого чат-боту повідомив Легіон "Свобода Росії", який воює на боці України.

"Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало", - наголосили в ГУР МО. У розвідці запевнили, що блокування, персональні дані користувачів в безпеці, та попередили про поширення фейкових ботів з подібними назвами.

"Не надсилайте на них жодних персональних даних", - закликали в ГУР МО.

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24 квітня співзасновник Telegram Павел Дуров, який є вихідцем з Росії та виїхав звідти у 2014 році, повідомив про заборону акаунтів та ботів, які "збирають координати для нанесення ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства". "Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства, тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите", - закликав Дуров.

Telegram був створений в 2013 році та є одним із найпопулярніших месенджерів у світі. За словами Дурова, додатком користуються 900 мільйонів користувачів.

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