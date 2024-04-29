Telegram: чат-боти ГУР і СБУ заблокували "помилково"

У Telegram заявили, що боти українських спецслужб для передачі інформації про переміщення російських окупантів і їхньої військової техніки були "тимчасово відключені через помилку, але згодом відновлені".

Офіційні українські чат-боти у месенджері Telegram, що допомагали в боротьбі з російською агресією, відновили свою роботу через кілька годин після того, як були заблоковані. Про це у понеділок, 29 квітня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Йдеться про боти Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) та Служби безпеки України (СБУ), а також про бот міністерства цифрової трансформації "єВорог", які використовувалися для передачі інформації про переміщення російських окупантів і їхньої військової техніки.

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Telegram: блокування сталося "помилково"

Речник Telegram заявив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені". Як передає міжнародна агенція Reuters, ніяких інших подробиць він не надав.

24 квітня співзасновник Telegram Павел Дуров, який є вихідцем з Росії та виїхав звідти у 2014 році, повідомив про заборону акаунтів і ботів, які "збирають координати для нанесення ударів або публікують особисту інформацію з закликами до насильства". "Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства, тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите", - закликав він.

Telegram був створений у 2013 році та є одним із найпопулярніших месенджерів у світі. За словами Дурова, додатком користуються 900 мільйонів користувачів.

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