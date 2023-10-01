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Боррель: ЄС надав Україні допомоги на 85 млрд євро

Олександр Куницький
1 жовтня 2023 р.

При цьому за час війни військова допомога ЄС сягнула 25 мільярдів євро, зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель в Києві, квітень 2022 року
Жозеп Боррель під час візиту в Київ, квітень 2022 рокуФото: Janis Laizans/REUTERS

За час війни Росії проти України Європейський Союз надав Києву військової допомоги, а також іншої підтримки на суму 85 мільярдів євро. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня.

"Наша військова допомога сягнула 25 мільярдів євро", - цитує представника ЄС агенція dpa. Окремо Боррель наголосив, що із мільйона артилерійських снарядів, які зобов'язався закупити ЄС, нині в Україну доставлено 300 тисяч. Загалом, з урахуванням гуманітарної, економічної та фінансової допомоги, Європа підтримала Київ 85 мільярдами євро, додав він.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики також запевнив, що допомога ЄС Україні не залежить від обстановки на фронті. "Наша підтримка України не залежить від того, як розвиватиметься воєнна ситуація найближчими днями чи тижнями", - наголосив він і додав, що з боку ЄС ідеться про "постійну та структурну" допомогу проти екзистенційної загрози.

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"США продовжуватиме підтримку України"

Крім того, Боррель висловив переконання у подальшій підтримці України з боку США. "Ми вважаємо, що це не останнє слово", - прокоментував європейський дипломат перехідне бюджетне рішення у Вашингтоні, ухвалене без коштів для України. "У мене є надія, що це не остаточне рішення, і що США продовжуватиме підтримку України", - додав Боррель.

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Боррель зустрівся з Зеленським, Кулебою, Умєровим та Залужним

Питання військової допомоги обговорювалося і під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим, уточнив очільник дипломатії ЄС. А саме, йшлося про пріоритети ЄС та його членів щодо військової допомоги Києву та навчання українських військових, зазначив Боррель.

В Києві він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою. Разом з ними він вшанував пам'ять загиблих захисників. "Маю честь бути в Києві, щоб разом з президентом Володимиром Зеленським та міністром Дмитром Кулебою вшанувати пам'ять загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", - написав Боррель у соцмережі Х, додавши спільні фото.

У наступному повідомленні він опублікував відео, на якому видно, що Боррель також був присутній на церемонії вручення державних нагород України тим, хто відзначився в її захисті. Там очільник дипломатії ЄС зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Крім того, Боррель розповів, що також зустрівся з неурядовими організаціями, які "активно просувають реформи та загальну програму підзвітності".

агадаємо, напередодні Боррель відвідав Одесу, де пообіцяв подальшу підтримку Україні у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

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Жозеп Боррель в Києві, квітень 2022 року

Боррель: ЄС надав Україні допомоги на 85 млрд євро

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