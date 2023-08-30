ЄС створить багатомільярдний фонд військової допомоги Києву

До кінця року ЄС може схвалити створення фонду з військової підтримки України зі щорічним бюджетом у п'ять мільярдів євро. Проте деякі країни-члени вважають: ЄС повинен і може робити для України більше.

Країни-члени ЄС можуть до кінця року схвалити створення окремого Фонду допомоги Україні, з якого відбуватиметься фінансування військової допомоги Києву на найближчі роки. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель після завершення неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбулася у Толедо в середу, 30 серпня.

"Довгостроковий внесок у безпеку України"

"Попри глобальні зусилля, Путін не показує жодних ознак того, що він має намір відмовитися від агресії проти українського народу. Він продовжує війну, тому Україна потребу довгострокової, істотної та передбачуваної військової допомоги", - сказав Боррель під час пресконференції, яка відбулася після зустрічі. На його думку, гарантувати таку підтримку може Фонд допомоги Україні, який діятиме в рамках Європейського фонду миру. Боррель пропонує встановити річний бюджет фонду у розмірі п'ять мільярдів євро на період з 2024 до 2027 року. Такий формат дасть змогу ЄС передбачувано програмувати на найближчі роки військову допомогу Києву і стане "головним елементом нашого довгострокового внеску у безпеку України".

Після того, як цю ініціативу обговорили глави оборонних відомств, її оцінять і міністри закордонних справ ЄС, які зберуться у Толедо 31 серпня. "Гадаю, домовленість щодо цього може буде бути досягнута якомога швидше. Я сподіваюся, до кінця року", - заявив Боррель.

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Окрім фінансування проєктів військової допомоги українцям, Брюссель продовжує концентрувати свою увагу на роботі Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), започаткованої у жовтні 2022 року. За оцінками Борреля, вона була запроваджена з "безпрецедентною швидкістю" та показала "реальний ефект". Її метою було провести тренінг для 30 тисяч українських військових. "Місія вже підгодовувала 25 тисяч українських солдат, і ми досягнемо запланованого показника у 30 тисяч до кінця жовтня", - пообіцяв головний європейський дипломат, додавши, що запропонував міністрам оборони збільшити мету місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року.

При цьому Боррель відзначив, що українська армія потребує "більше спеціалізованого тренінгу" своїх солдат. У цьому зв'язку він привітав рішення Нідерландів та Данії почати підготовку українських льотчиків для винищувачів F-16 і заявив, що до цього завдання може долучитися і EUMAM. "Ми розглянемо можливість того, як можна інтегрувати модуль навчання українських пілотів на F-16 у нашу місію ЄС", - повідомив Боррель.

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Триетапний план з постачання боєприпасів

Спілкуючись у неформальній обстановці у Толедо, міністри оборони ЄС мали змогу відверто обговорити хід реалізації ще одного важливого для України напрямку допомоги - надання боєприпасів. Як відомо, у березні цього року ЄС оголосив план надати Україні один мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців, який мав реалізовуватися за трьома треками.

Перший трек - передача українській армії снарядів і ракет зі складів країн-членів ЄС завершився наприкінці травня. "Ми надали значну кількість боєприпасів на загальну суму в 1,1 мільярда євро, що відповідає 224 тисячам снарядів і 2300 ракет", - повідомив Боррель. Другий трек, "який європейська оборонна промисловість та Європейське оборонне агентство обговорювали протягом літа", полягав у закупівлі для України снарядів калібру 155 мм. "Вже підписані рамкові контракти, і тепер це вже справа країн-членів ЄС подавати конкретні замовлення оборонній промисловості у межах цих рамкових угод", - відзначив верховний представник ЄС.

Щодо третього треку надання боєприпасів Україні, то він має довгостроковий вимір, бо його суть полягає у нарощування виробничих спроможностей оборонної індустрії ЄС. "Промисловість може виробляти тільки тоді, коли має замовлення", - констатував Боррель. І наголосив, що сприятиме нарощуванню потужностей військової промисловості ЄС має Акт з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP), який було ухвалено Європарламентом у липні "у дуже стислі терміни".



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ЄС може робити більше

Попри те, що під час пресконференції Жозеп Боррель оперував значними сумами, які ЄС витрачає на військову допомогу Україні, деякі європейські столиці вважають, що ця допомога може бути суттєво більшою. Міністерка оброни Латвії Інара Мурнієце повідомила про те, що військова допомога Риги для України "перевищила 1% від ВВП країни". "Зараз ми сконцентрувалися на тренуванні українських військових, ми хочемо провести тренінг для 3 тисяч українців. Для Латвії - це значна кількість, з огляду на її розмір», - відзначила Мурнієце, зауваживши, що "ми були б рада, якби інші країни-члени приєдналися до нас у цьому".

ЄС може робити більше для підтримки України, сказав журналістам перед початком зустрічі в Толедо і міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За інформацією міністра, у рамках Європейського фонду миру Україні було надано допомоги на 4,6 мільярда євро, що становить лише 0,03% від сукупного річного ВВП країн ЄС, який обчислюється у 16 трильойнів євро. За словами Певкура, ці цифри свідчать про те, що країни ЄС "мають спільну спроможність як підтримувати Україну до її перемоги, так і гарантувати безпеку власних громадян".