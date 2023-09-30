Боррель в Одесі пообіцяв подальшу підтримку Україні

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси. Він пообіцяв подальшу підтримку Україні у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у суботу, 30 вересня, прибув до Одеси з неанонсованим візитом і пообіцяв подальшу підтримку Україні. Про це повідомляється на сторінці глави європейської дипломатії у соцмережі X (раніше Twitter).

"Сьогодні уже рік, як деякі частини території України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях були незаконно анексовані Росією. Так само, як Крим був анексований раніше. Ми як ЄС підтримуватимемо Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності", - сказав він.

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За словами Борреля, його візит до Одеси має на меті засвідчити цю підтримку - від військової, економічної до політичної та дипломатичної. Боррель висловив сподівання, що ці зусилля допоможуть досягти справедливого миру, який забезпечить територіальну цілісність України.

Боррель: ЄС підготував понад 27 тисяч українських військових

Раніше у цей день під час відеозвернення до учасників Форуму оборонних індустрій Боррель повідомив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії ЄС. "Інвестиції в оборону України також означають інвестиції в нашу власну європейську безпеку. Ми продовжуємо фінансувати постачання сучасної військової техніки відповідно до пріоритетів, визначених Україною. Також ми проводимо досить велику роботу з військової підготовки. Наразі ми підготували понад 27 тисяч українських солдатів", - цитує Борреля агенція "Інтерфакс-Україна".

Також він нагадав, що нещодавно ЄС збільшив цільовий показник підготовки в рамках місії до 40 тисяч осіб у майбутній період, а цього місяця Європейське оборонне агентство уклало з промисловістю дев'ять рамкових контрактів на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів. За його словами, потрібно "виробляти більше і швидше, щоб продовжувати підтримувати Україну і поповнювати запаси наших держав-членів".

Нагадаємо, на Форумі оборонних індустрій в Києві були представлені 30 країн з Європи, Америки, Азії та Австралії. Участь, за даними організаторів, взяли 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень. Україна склала базову декларацію Альянсу оборонних індустрій, до якого, за даними міністерства закордонних справ України, долучились 38 компаній з 19 країн.