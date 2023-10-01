Посолка України в США: Підтримці України нічого не загрожує

Оксана Маркарова заявила, що нічого не загрожує програмам допомоги України, які ухвалили у Вашингтоні раніше. Вони триватимуть, оскільки їхнє фінансування відбувається коштом попереднього бюджету.

Посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що нічого не загрожує програмам допомоги України, які були ухвалені урядом США раніше. Таку заяву вона опублікувала після того, як задля уникнення шатдауну Конгрес ухвалив тимчасову бюджетну резолюцію на 45 днів, у якій відсутнє фінансування України.

Посолка наголосила, що ухвалення такого проєкту бюджету - з фінансуванням лише проєктів федерального уряду без додаткових програм, в тому числі підтримки України - виявилося єдиним можливим політичним рішенням для уникнення зупинки фінансування всіх урядових програм в Америці.

“Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує постачанню зброї та обладнання, які ухвалені раніше”, - написала вона в соцмережі Facebook.

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“У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1,6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1,23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми”, - пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що після завершення 45 днів буде потрібно нове рішення. “Власне, є час, є ресурси, а головне - є двопартійна та двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу та за збереження життів людей. А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і з іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України”, - запевнила посолка.

Нагадаємо, законопроєкт про тимчасовий бюджет, схвалений обома палатами Конгресу, який передбачає продовження фінансування уряду на 45 днів, не включає виділення коштів на допомогу Україні.