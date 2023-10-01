  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Посолка України в США: Підтримці України нічого не загрожує

Євгенія Наконечна
1 жовтня 2023 р.

Оксана Маркарова заявила, що нічого не загрожує програмам допомоги України, які ухвалили у Вашингтоні раніше. Вони триватимуть, оскільки їхнє фінансування відбувається коштом попереднього бюджету.

https://p.dw.com/p/4X15K
Посолка України в США Оксана Маркарова
Посолка України в США Оксана МаркароваФото: Photoshot/picture alliance

Посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що нічого не загрожує програмам допомоги України, які були ухвалені урядом США раніше. Таку заяву вона опублікувала після того, як задля уникнення шатдауну Конгрес ухвалив тимчасову бюджетну резолюцію на 45 днів, у якій відсутнє фінансування України.

Посолка наголосила, що ухвалення такого проєкту бюджету - з фінансуванням лише проєктів федерального уряду без додаткових програм, в тому числі підтримки України - виявилося єдиним можливим політичним рішенням для уникнення зупинки фінансування всіх урядових програм в Америці.

“Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує постачанню зброї та обладнання, які ухвалені раніше”, - написала вона в соцмережі Facebook.

Читайте також: У США можуть призначити інспектора для контролю коштів Києву - ЗМІ

“У нас зараз є для використання мінімум додаткових 1,6 млрд дол. на оборонну допомогу (PDA) + 1,23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (це вересневий транш, щойно перерахований на рахунки Світового банку), плюс значні суми на енергетичні та інші програми”, - пояснила Маркарова.

Вона зазначила, що після завершення 45 днів буде потрібно нове рішення. “Власне, є час, є ресурси, а головне - є двопартійна та двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження американської допомоги українській боротьбі за свободу та за збереження життів людей. А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і з іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України”, - запевнила посолка.

Нагадаємо, законопроєкт про тимчасовий бюджет, схвалений обома палатами Конгресу, який передбачає продовження фінансування уряду на 45 днів, не включає виділення коштів на допомогу Україні.

Що мотивує іноземців воювати за Україну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.facebook.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Посолка України в США Оксана Маркарова

Посолка України в США: Підтримці України нічого не загрожує

Політика1 жовтня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Пара йде повз зруйновану будівлю у Маріуполі, 14 липня 2023 року

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Конфлікти30 вересня 2023 р.
Українські та європейські прапори в Брюсселі

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Навіщо ЄС хоче реформуватися і до чого тут вступ України?

Політика29 вересня 2023 р.
external

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Андрій Мельник про Бразилію,підтримку України й арешт Путіна

Політика29 вересня 2023 р.16:02 хв.
Юрій Гаравський у капюшоні та поліцейський перед будівлею суду у швейцарському Санкт-Галлені

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Чому суд у Швейцарії виправдав ексбійця білоруського СОБРу

Злочинність29 вересня 2023 р.
Андрій Мельник - посол України в Бразилії

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Мельник: Україна має бути активнішою на Глобальному Півдні

Політика29 вересня 2023 р.
Пам'ятник "Менора" в Бабиному Яру встановлено 29 вересня 1991 року

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Хто і коли збудує меморіал у Бабиному Яру?

Історія29 вересня 2023 р.
На головну сторінку