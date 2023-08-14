Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги для Києва

В рамках пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів Київ отримає від Вашингтона, зокрема, боєприпаси, протитанкові ракети та обладнання для розмінування.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у понеділок, 14 серпня, оприлюднило список озброєння, яке Україна отримає в рамках останнього пакету військової допомоги на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Зокрема, пакет міститиме боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, обладнання для розмінування, 155- та 105-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети TOW, Javelin та інші протитанкові системи й ракети. Крім того, Україна в рамках цього пакета має отримати 37 тактичних автомобілів для буксирування й перевезення обладнання, 58 водних причепів, понад 12 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат, боєприпаси для розмінування й усунення перешкод, а також запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

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Цей пакет безпекової допомоги виділяється в рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь шляхом вилучення з наявних запасів Пентагону (PDA). Через бухгалтерську помилку, що сталася у міністерстві оборони США, вартість зброї, наданої Збройним силам України (ЗСУ) в рамках цього механізму, помилково завищили на 6,2 мільярда доларів. Нинішній пакет є першим, який використовуватиме обсяг фінансування, що вивільнився внаслідок цієї бухгалтерської помилки, зазначили у понеділок у державному департаменті США.

З початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 43 мільярди доларів безпекової допомоги.