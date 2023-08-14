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США оголосили про новий пакет допомоги Києву на $200 млн

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Україна отримає від США, зокрема, засоби ППО, артилерійські снаряди і обладнання для розмінування.

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Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомоги
Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомогиФото: Leah Millis/Pool/REUTERS

Сполучені Штати Америки оголосили у понеділок, 14 серпня, надання чергового пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Допомога містить засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкову зброю та додаткове обладнання для розмінування, йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Щодня Росія вбиває українських мирних жителів і руйнує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю і сприяє глобальній продовольчій безпеці, руйнуючи цивільні порти та зернову інфраструктуру України", - йдеться у заяві держсекретаря США. Він переконаний, що РФ може закінчити війну "в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки". "Доки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери залишатимуться єдиними з Україною, допоки це буде потрібно", - запевнив Блінкен.

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За даними агентства Reuters, цей пакет допомоги став першим в рамках розподілення коштів після бухгалтерської помилки міністерства оборони США, про яку стало відомо у липні. Тоді вартість зброї, наданої Збройним силам України (ЗСУ), помилково завищили на 6,2 мільярда доларів. Причиною такої помилки в обліку стало використання Пентагоном у розрахунках вартості озброєнь, які заміщують передану Україні техніку, що спрацювало на користь Києва, оскільки тепер він може отримати більше зброї.

З початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 43 мільярди доларів безпекової допомоги.

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