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ПолітикаБілорусь

Білорусь розширила безвізовий режим на 35 європейських країн

Дмитро Шварц
17 липня 2024 р.

Мінськ до цього мав діючий 90-денний безвізовий режим із Латвією, Литвою та Польщею.

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Олександр Лукашенко
Лукашенко своїм рішенням розширив безвізовий режим ще на 35 європейських країнФото: Sergei Savostyanov/SNA/IMAGO

Білорусь з 19 липня запровадить 90-денний безвізовий режим для громадян ще 35 європейських країн.

"Рішенням глави держави чинний із 2022 року безвізовий порядок в'їзду в Білорусь для громадян Польщі, Литви, Латвії (а також осіб, які мають статус негромадянина Латвії) поширено на громадян ще 35 країн Європи", - йдеться у повідомленні Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь у середу, 17 липня.

Серед європейськизх країн, на які поширюватиметься це рішення, є й Великобританія, Німеччина та Франція.

"Скористатися правом безвізового в'їзду до Білорусі можна необмежену кількість разів протягом усього періоду дії до 31 грудня 2024 року включно. Кількість днів перебування в Білорусі за безвізом не повинна перевищувати 90 днів у календарному році", - зазначили білоруські прикордонники.

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У повідомленні йдеться, що безвізовий порядок в'їзду та виїзду з Білорусі здійснюватиметься через усі автодорожні та залізничні міжнародні пункти пропуску "за чинними документами для виїзду за кордон на строк тимчасового перебування на території Республіки Білорусь не більше тридцяти діб з дня в'їзду". Іноземці, які прибули в безвізовому порядку на територію Білорусі, "зможуть слідувати транзитом до третіх країн, за винятком Російської Федерації, зокрема і через пункти пропуску в аеропортах".

Зазначений порядок не поширюватиметься на власників дипломатичних, службових, спеціальних і прирівняних до них паспортів, додали білоруські прикордонники.

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Наразі мандрівники з європейських країн можуть перебувати в Білорусі лише 30 днів і повинні прилітати в аеропорт Мінська, зазначає Reuters.

Нагадаємо, Білорусь перебуває під західними санкціями після того, як правитель країни Олександр Лукашенко дозволив Росії використовувати білоруську територію для того, аби перекинути тисяч військових в Україну в 2022 році. Минулого тижня Лукашенко заявив про ліквідацію напруженості на кордоні з Україною, внаслідок чого Білорусь відведе війська від кордону. "Ми не збираємося воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні Сили, окрім сил спеціальних операцій", - додав він.

Водночас цього тижня Латвія заборонила в'їзд на свою територію зареєстрованим у Білорусі легковим автомобілям, що є частиною нового пакету санкцій ЄС.

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