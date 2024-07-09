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Білорусь і КНР почали військові навчання біля кордону Польщі

Дмитро Шварц
9 липня 2024 р.

Навчання за кілька кілометрів від кордону з членом НАТО Польщею триватимуть до 19 липня.

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Екіпаж білоруського танка Т-72БМЕ бере участь у фіналі змагань "Танковий біатлон", 2022 рік
Навчання триватимуть до 19 липня за кілька кілометрів від кордону з членом НАТО ПольщеюФото: Sergei Fadeichev/dpa/picture alliance

Військові Білорусі та Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) у понеділок, 8 липня, розпочали поблизу Бреста спільні військові навчання, про що повідомили оборонні відомства обох держав.

Заявлена мета білорусько-китайських навчань - "спільне антитерористичне тренування". "Спільне тренування дозволить обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - зазначили у білоруському оборонному відомстві.

Навчання триватимуть до 19 липня. Вони розпочалися напередодні саміту НАТО і проходять за кілька кілометрів від кордону з членом Альянсу Польщею. 

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Білорусь розширює співпрацю з антизахідним альянсом країн

Нагадаємо, днями стало відомо про набуття Білоруссю повноцінного членства в Шанхайської організації співробітництва (ШОС), саміт якої проводився в столиці Казахстану Астані. Під час заходу президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін поглибили співпрацю з метою протистояння Заходу.

Крім того, 3 липня в столиці Білорусі було проведено військовий парад з нагоди дня незалежності країни, де, публіці показали дрони-камікадзе, що були схожими на іранські БпЛА Shahed-136/131, які перед цим РФ спочатку закуповувала в іранської сторони для активного застосування під час  війни проти України, а згодом і організувала на своїй території ліцензійний випуск копій цих безпілотників, котрі в РФ мають назву "Герань-2". Показово, що під час параду у Мінську показані дрони були заявлені як "вітчизняна розробка".

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