Бербок: Війна на Близькому Сході не вплине на поміч Україні

Попри те, що ситуація на Близькому Сході "тримає нас у напрузі", Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну і Молдову, запевнила Анналена Бербоку у Кишиневі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 17 запевнила, що криза на Близькому Сході після атаки палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль, не вплине на підтримку України і Молдови, повідомляє dpa.

"У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною та Молдовою", - наголосила Бербок на четвертому саміті "Платформи підтримки для Молдови" у Кишиневі.

Вона також зазначила, що цей майданчик, створений за ініціативою Німеччини, Румунії та Франції для надання невідкладної допомоги країні, має бути перетворений на платформу партнерства для супроводу країни на шляху до Європейського Союзу.

Крім того, Бербок пообіцяла, що ФРН у 2024 році виділить 95 мільйонів євро для підтримки в Молдови в енергетичній сфері, економічній стабілізації та реформах для вступу в ЄС.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтеберг також запевняв, що конфлікт на Близькому Сході "не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну".

Своєю чергою президент США Джо Байден і міністр оборони країни Ллойд Остін пообіцяли, що Вашингтон підтримуватиме як Ізраїль, так і Україну.

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