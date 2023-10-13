Столтенберг: Допомога Ізраїлю не підірве підтримку Києва

НАТО розуміє складність ситуації, в якій опинився Ізраїль, який після атаки ХАМАС завдає ударів по об’єктах терористів у Секторі Гази. При цьому генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що допомогу Києву не скоротять.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю DW наголосив на праві Ізраїлю на самооборону. "Водночас важливо, щоб під час самооборони Ізраїлю було зроблено якомога більше для запобігання загибелі ні в чому не винних цивільних осіб", - сказав Столтенберг. При цьому він також визнав, що "ситуація надзвичайно складна". Генеральний секретар НАТО відповів і на побоювання, що ескалація на Близькому Сході може відволікти увагу Заходу від війни в Україні.

Deutsche Welle: Терористичні атаки на Ізраїль 7 жовтня стали однією з головних тем нинішньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Міністр оборони Ізраїлю поінформував вас про ситуацію на місці. Що може й що повинно зробити НАТО за цих обставин?

Єнс Столтенберг: Насамперед було важливо отримати інформацію від міністра оборони Ізраїлю, і, звичайно, шокує та жорстокість, з якою минулими вихідними були скоєні ці терористичні атаки проти Ізраїлю. Вбивали молодих людей на музичному фестивалі, цілі сім'ї у їхніх власних будинках... Країни НАТО знову найрішучішим чином засудили ці жахливі теракти. НАТО як альянс жодної ролі у цьому конфлікті не відіграє. Але союзники по НАТО висловили свою підтримку. Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія вже надали певну практичну підтримку, щоб допомогти Ізраїлю захищатися від цих жахливих терористичних атак.

Ізраїль є стратегічним партнером НАТО. Ви виступили із заявою про те, що Ізраїль має право на сумірну самооборону. Що саме це означає?

Це означає, що вкрай важливо захистити життя цивільних осіб та запобігти їх загибелі. Звісно, ситуація - надзвичайно складна. Це дуже і дуже важко, адже ми знаємо, скільки людей живе у Секторі Гази, яка там щільність населення. Це складне та відповідальне завдання. Водночас важливо, щоб під час самооборони Ізраїлю було зроблено якомога більше для запобігання загибелі ні в чому не винних цивільних осіб, особливо з урахуванням того, що цей конфлікт може тривати ще дні та тижні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відеоконференції з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом Фото: NATO

Ізраїль постає перед вкрай складною дилемою

Але чи вважаєте ви, що припинення постачання продовольства та електроенергії відповідає міжнародному праву?

Я думаю, що це демонструє надзвичайно складну дилему, перед якою постаємо ми й перед якою постає Ізраїль у своєму прагненні захиститися від таких атак.

Ви виступили із заявою від імені НАТО. Але спільної заяви, підписаної всіма союзниками, не було, хоч Ізраїль вимагав сильного сигналу. Чому?

Усі союзники однозначно засудили ці напади, і це засудження пролунало й під час зустрічі, і в моїй заяві. Отже, нема жодних сумнівів у тому, що всі країни-члени НАТО засуджують напади на невинних цивільних осіб. Крім того, деякі союзники, зокрема Німеччина, надали і практичну підтримку.

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Ситуація в Ізраїлі не підірве рішучості НАТО продовжувати підтримку України

Щодо України. Країни НАТО досі зберігали єдність щодо підтримки України. Однак президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що він стурбований тим, що конфлікт на Близькому Сході може відволікти Захід від України. Як ви вважаєте, чи це реальна загроза, реальний ризик?

Президент Зеленський взяв участь у зустрічі в межах очолюваної США Контактної групи по Україні тут, у штаб-квартирі НАТО. І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну. І це демонструється не лише на словах, а й на ділі.

Лише за останні дні союзники по НАТО зробили нові важливі заяви щодо розширення підтримки України. Німеччина заявила про постачання боєприпасів, систем ППО, до яких належать і сучасні установки Patriot. Сполучені Штати, Великобританія та багато інших... Отже, підтримка України з боку НАТО - це не лише слова, це конкретні дії. Думаю, що найкращим вираженням нашої підтримки є конкретні дії, які видно на місцях щодня у рамках нашої постійної підтримки України.

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Німецьке озброєння щодня рятує життя в Україні

Ви щойно згадали, що Німеччина готова поставити Україні більше оборонних систем, проте вона не хоче і не готова, принаймні поки що, надати Україні ракети великої дальності - ракети Taurus, оскільки, на думку німецького уряду, це може призвести до ескалації війни. Яка ваша думка з цього приводу?

Німеччина - один із союзників, які надали найбільшу військову підтримку Україні, це і чимало сучасних систем, і танки, і сучасні системи ППО, і установки Patriot, а також великий обсяг боєприпасів та інші види важливої військової підтримки. Тому я хотів би подякувати Німеччині за потужну підтримку та готовність надавати її з першого дня.

Звісно, врешті-решт рішення про постачання тих чи інших систем ухвалюються на національному рівні, але реальність така, що Німеччина вже надала багато дуже передових та сучасних систем, наприклад системи ППО IRIS-T, Patriot - вони практично щодня рятують життя в Україні, збиваючи безпілотники та ракети, і тому я хотів би подякувати Німеччині за сильну підтримку з її боку.

Але Великобританія та Франція вже надали такі крилаті ракети. Німеччина не хоче цього робити. Може, Німеччина у цьому відношенні виявляє надмірну обережність?

Але, знову ж таки, Німеччина постачала та продовжує постачати передові системи, включаючи танки Leopard, батареї Patriot, передові та сучасні артилерійські установки. І я думаю, що обговорювати нові поставки важливо, але не менш важливо забезпечити роботу та функціонування вже поставлених систем. Нам потрібні боєприпаси, нам потрібні запчастини, техобслуговування, ремонтні потужності... щоб усі танки, усі гармати, усі системи ППО, які вже перебувають в Україні, реально функціонували. І тут у Німеччини знову ключова роль. У забезпеченні запчастинами, техобслуговуванні та наданні ремонтних потужностей. Різні союзники надають різну допомогу, але загалом ми надаємо безпрецедентну військову підтримку Україні.