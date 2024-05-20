Байдена обурило клопотання щодо арешту урядовців Ізраїлю

США "завжди підтримуватимуть Ізраїль у протидії загрозам його безпеці", запевнив Джо Байден у відповідь на клопотання головного прокурора МКС щодо арешту ізраїльських урядовців.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони країни Йоава Галанта.

"І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, немає рівнозначності - жодної - між Ізраїлем і ХАМАСом. Ми завжди підтримуватимемо Ізраїль у протидії загрозам його безпеці", - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій у понеділок, 20 травня, на сайті Білого дому .

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Клопотання головного прокурора МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив про клопотання щодо видачі ордерів на арешт низки лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю. На підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.

Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.

Клопотання критикують і Ізраїль, і ХАМАС

В Ізраїлі вже різко розкритикували оголошені клопотання Хана. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив про намір закликати своїх колег з провідних країн ігнорувати такі ордени, якщо вони будуть видані.

Представники ХАМАСу теж розкритикували клопотання Хана про арешт кількох керівників угруповання, визнаного в США і ЄС терористичним.