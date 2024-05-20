Хан запросив у МКС ордери на арешт Нетаньяху, лідерів ХАМАСу

Головний прокурор МКС вважає трьох лідерів ХАМАСу, а також прем'єра та міністра оборони Ізраїлю відповідальними за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні з жовтня 2023 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан домагається ордерів на арешт лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Про це йдеться у заяві МКС, оприлюдненій у понеділок, 20 травня.

Як наголосив Хан, на підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСМу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїль та на Палестинських територіях.

Зокрема лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

"Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людяності були частиною широкомасштабного і систематичного нападу на цивільне населення Ізраїлю з боку ХАМАСу та інших озброєних груп відповідно до політики організації. Деякі з цих злочинів, за нашою оцінкою, тривають і донині", - йдеться у заяві Хана, оприлюдненій на сайті МКС.

За його даними, є достатні підстави вважати, що Сінвар, Дейф і Ганія несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних під час нападу 7 жовтня, і за захоплення щонайменше 245 заручників. У якості доказів МКС має свідчення тих, хто вижив, а також записи камер відеоспостереження, автентичні аудіо-, фото- та відеоматеріали, заяви членів ХАМАСу, в тому числі вищезгаданих ймовірних виконавців, а також висновки експертів.

"Моє відомство також стверджує, що є достатні підстави вважати, що заручники, вивезені з Ізраїлю, утримувалися в нелюдських умовах, а деякі з них зазнали сексуального насильства, в тому числі зґвалтування, під час перебування в полоні", - заявив головний прокурор МКС.

Звинувачення проти Нетаньяху та Галанта

Водночас на підставі зібраних доказів, як наголошує Хан, є підстави також вважати Нетаньяху та Галанта відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні на території Сектора Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року.

Зокрема, їм інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.

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В МКС теж наголосили, що ці інкриміновані злочини були скоєні в рамках широкомасштабного і систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики Ізраїлю й тривають і донині.

У якості доказів, як йдеться в заяві, у розпорядженні МКС - інтерв'ю з тими, хто вижив, та очевидцями, автентичні відео-, фото- та аудіоматеріали, супутникові знімки та заяви ймовірних злочинців. На думку МКС, вони доводять, що "Ізраїль навмисно і систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Гази засобів, необхідних для виживання людини", зокрема й шляхом повної блокади Гази.

Хан вказав, що право Ізраїлю на захист не звільняє його від обов'язку дотримуватися міжнародного гуманітарного права. "Незважаючи на будь-які військові цілі, які вони можуть переслідувати, засоби, які Ізраїль обрав для їхнього досягнення в Газі, а саме навмисне спричинення смерті, голоду, великих страждань і серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю цивільного населення, є злочинними", - заявив Хан.

Клопотання Хана про арешт мають розглянути та затвердити незалежні судді МКС.

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