В Ірані скасований смертний вирок реперу Салехі

Верховний суд Ірану скасував смертний вирок реперу Тумаджу Салехі, ухвалений у зв'язку з його участю в масових протестах 2022 і 2023 років. Про це в суботу, 22 червня, спочатку повідомили іранські ЗМІ з посиланням на його адвоката Аміра Райсіана. Згодом сам правник поінформував про це в дописі в соцмережі X.

За словами адвоката, Верховний суд направить справу на розгляд до іншого суду. Утім, офіційного підтвердження щодо такого рішення суду у справі 33-річного Салехі поки не було, уточнює Reuters.

У квітні Революційний суд засудив репера до страти, але не виключив можливість пом'якшення вироку

У квітні цього року адвокат репера Амір Райсіан повідомляв, що 25 квітня іранський революційний суд засудив його підзахисного до смертної кари. Смертний вирок Салехі був ухвалений на підставі звинувачень у "корупції на землі", за що згідно з іранськими законами передбачено покарання у вигляді смертної кари.

Утім, у судовому рішенні передбачалось, що Салехі має право на пом'якшення вироку. У своєму тодішньому рішенні суд уточнив, що вирок дає право обвинуваченому на пом'якшення покарання через його "каяття і співпрацю з владою".

Салехі не раз заарештовували й звільняли

Салехі своїми піснями підтримував багатотисячні протести іранців проти іранського керівництва. Тексти його пісень порушували питання корупції, бідності, страт і вбивств демонстрантів в Ірані. Уперше репера заарештували в жовтні 2022 року, однак уже в листопаді того року звільнили під заставу, але вже невдовзі знову заарештували.

Показово, що 2023 року Верховний суд Ірану відхилив обвинувачення Салехі в корупції, однак те рішення не було виконано, що адвокат Салехі назвав "безпрецедентним кроком" з боку судової влади. Згодом у соцмережах, зокрема, на платформі X набув популярності хештег #FreeToomaj, про що писали іранські й міжнародні ЗМІ.

Масові протести в Ірані в 2022 й 2023 роках

Нагадаємо, масові протести в Ірані розпочалися після того, як так звана "поліція моралі" в середині вересня 2022 року затримала за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджували, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Повідомлялося про затримання багатьох тисяч осіб. Чимало активних учасників протестів згодом було страчено.