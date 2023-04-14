  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
У Ірані зросла кількість повішених
У Ірані зросла кількість повішенихФото: Uwe Geisler/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолітикаІран

Кількість страт в Ірані у 2022 році зросла на 75 відсотків

Ольга Журавльова
2 год. тому

У 2022 році в Ірані повісили щонайменше 582 людини. Це найвищий показник з 2015 року.

https://p.dw.com/p/4Q2Kc

У 2022 році в Ірані повісили щонайменше 582 людини, що на 75 відсотків більше, ніж у попередньому році, повідомила у четвер, 13 квітня, інформаційна агенція AFP із посиланням на правозахисні групи.

Це найвищий показник з 2015 року і він значно перевищує цифру 333 у 2021 році, йдеться у звіті норвезької організації Iran Human Rights (IHR) і паризької організації "Разом проти смертної кари" (ECPM), в якому засуджується спроба керівництва Ірану "посіяти страх" серед населення після спалаху протестів у країні.

Раніше правозахисна організація Human Rights Activists News Agency повідомляла, що станом на лютий 2023 року в Ірані були заарештовані близько 20 тисяч протестувальників. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових акцій. Щонайменше 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара. 

Читайте також: В Ірані стратили звинуваченого у шпигунстві ексзаступника міністра оборони

Іранські протести: від хіджабу до антиурядових акцій

Протести в Ірані розпочалися після того, як так звана "поліція моралі" в середині вересня 2022 року затримала за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

У день похорону дівчини пройшли перші акції, які згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів акції набули антиурядового характеру.

Читайте також: В Ірані хочуть виявляти жінок без хіджабу за допомогою відеокамер

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Протести в Ірані

Продовження репресій чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Продовження репресій чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

2023 рік обіцяє стати непростим для Ірану, вважають експерти. На їхню думку, розкол між владою і суспільством досяг небувалого масштабу, а в зовнішній політиці Тегеран зайшов у глухий кут.
Політика28 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Китаю Цінь Ган у Пекіні 14 квітня 2023 року

Бербок у Китаї: Спонукайте Росію припинити війну

Політика47 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Українські біженці у ФРН протестують проти можливого допуску росіян на Олімпіаду в Парижі, 22 березня 2023 року

Відсторонення та бойкоти Олімпіад: як політика втручається у спорт

Відсторонення та бойкоти Олімпіад: як політика втручається у спорт

Спорт35 хв. тому12 фото
external

Німеччина закриває три останні АЕС

Німеччина закриває три останні АЕС

Економіка2 год. тому01:31 хв.
external

"Дрони - очі ЗСУ": як працює аеророзвідка поблизу Бахмута

"Дрони - очі ЗСУ": як працює аеророзвідка поблизу Бахмута

Конфлікти20 год. тому02:39 хв.
Морське узбережжя Криму, архівне фото

$5 млрд за майно у Криму: що треба знати про рішення Гааги

$5 млрд за майно у Криму: що треба знати про рішення Гааги

Економіка20 год. тому
external

Як польські військові вчаться керувати "Абрамсами"

Як польські військові вчаться керувати "Абрамсами"

Конфлікти20 год. тому00:52 хв.
У Німеччині невдовзі легалізують вживання канабісу

Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як

Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як

Суспільство21 год. тому
На головну сторінку