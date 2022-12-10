В Ірані 24 демонстрантам загрожує смертна кара

Учасникам антиурядових протестів в Ірані закидають "війну проти Бога". Таке звинувачення тягне за собою смертну кару.

Не менш ніж 24 демонстрантам в Ірані загрожує смертна кара через участь в антиурядових протестах. Іранська щоденна газета Eternad у суботу, 10 грудня, опублікувала складений органами юстиції список імен 25 демонстрантів, яким закидають "війну проти Бога". Згідно з ісламськими правовими нормами, таке обвинувачення тягне за собою смертну кару.

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Репера Мохсена Шекарі, який перебуває у списку, стратили ще 8 грудня. Його звинуватили в тому, що він напав зі зброєю на бійця воєнізованого формування "Басідж", залякував людей і блокував одну з доріг. Органи юстиції Ірану анонсували нові страти. Газета Eternad закликала іранські органи правосуддя скасувати смертні вироки і запобігти подальшим стратам.

Світова спільнота різко засудила страту Мохсена Шекері. Водночас політичне керівництво Ірану, зокрема президент Ебрахім Раїсі, назвало страту репера законною відповіддю на заворушення в країні. Учасники протестів пригрозили владі актами відплати. У соцмережах курсує попередження "Чекайте нашої помсти". На кінець поточного тижня іранці, які проживають за кордоном, запланували цілу низку акцій протесту.

Іран є одним з головних світових лідерів серед країн, що застосовують смертну кару. Зазвичай в'язнів страчують через повішення.

Масові протести в Ірані

Нагадаємо, масові протести в Ірані розпочалися після того, як так звана "поліція моралі" в середині вересня затримала за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб.