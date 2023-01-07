ЄС "приголомшений" стратою двох учасників протестів у Ірані

Євросоюз "приголомшений" стратою в Ірані у суботу, 7 січня, до двох чоловіків, яких раніше визнали винним у вбивстві офіцера служби безпеки під час протестів у листопаді.

"ЄС приголомшений стратою Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні, заарештованих і засуджених до смертної кари у зв'язку з протестами в Ірані", - йдеться в заяві речника верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, пише агенція AFP.

Як повідомили іранські судові органи, двоє чоловіків були повішені рано вранці. Зазначається, що вони визнані винними у смерті офіцера служби безпеки Ірану під час антиурядовихпротестів у листопаді. Таким чином загальна кількість страчених демонстрантів сягнула чотирьох, зазначає агенція dpa. За даними ЗМІ, в Ірані відбуваються процеси над приблизно 20 людьми, які брали участь у протестах і яким загрожує смертна кара.

Масові протести в Ірані

Протести в Ірані розпочалися після того, як так звана "поліція моралі" в середині вересня 2022 року затримала за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні. Невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. За офіційною версією влади, причиною смерті стали наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стверджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною смерті стали побої поліцією.

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Протести розпочалися в день похорону дівчини й згодом поширилися на всю країну. Їхньою початковою метою було домогтися справедливості та притягнення до відповідальності винних у смерті Аміні. Учасниці протестів, спалювали хіджаби та обрізали волосся, протестуючи таким чином також і проти закону про носіння хіджабу жінками, який діє в країні з 1983 року.

Однак після жорстких дій влади з придушення протестів вони набули антиурядового характеру. Дотепер влада затримала понад 18 тисяч осіб і ухвалила кілька смертних вироків протестувальникам. Загалом органи юстиції Ірану склали список імен 25 демонстрантів, яким загрожує мертна кара. Їм закидають "війну проти Бога". Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Тоді повісили 23-річного репера Мохсена Шекарі.