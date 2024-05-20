Ізраїль і ХАМАС обурені запитами Хана на арешт керівників

Запит Каріма Хана до МКС на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра і міністра оборони Ізраїлю зустрів шквал критики з боку ізраїльських політиків. У ХАМАСі теж обурені діями головного прокурора МКС.

Керівництво Ізраїлю різко розкритикувало оголошені в понеділок, 20 травня, клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони країни Йоава Галанта. Так, президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що це рішення прокурора МКС щодо ізраїльського керівництва та лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС, котре визнане терористичним у США та ЄС, "виходить за межі обурення" і лише підбадьорить терористів у всьому світі.

"Будь-яка спроба провести паралелі між цими жорстокими терористами і демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов'язку щодо оборони і захисту своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливою і не може бути прийнята ніким", - заявив Герцог, якого цитує інформагенція Reuters.

Очільник МЗС Ізраїлю має намір закликати інші країни нехтувати ордерами МКС

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що клопотання Хана є "скандальним" і рівнозначним атаці на жертв нападу на Ізраїль, вчиненого ХАМАСом торік 7 жовтня. На тлі цього керівник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю заявив, що розпорядився створити спеціальний оперативний кабінет при МЗС, щоб протидіяти діям прокурора Міжнародного кримінального суду. Кац, який є членом правлячої партії "Лікуд" прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, заявив, що цей крок МКС, на його думку, спрямований на те, щоб зв'язати Ізраїлю руки і не дати йому здійснити своє право на самооборону.

"Я маю намір поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокурора і заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не матимуть наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів", - сказав Кац.

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Представники ХАМАСу теж піддали шквалу критики клопотання Хана про арешт кількох керівників угруповання. "Його рішення порівнює жертву й ката і заохочує (ізраїльські. - Ред.) окупаційні сили продовжувати війну на знищення", - йдеться в заяві угруповання, яку транслював пов'язаний з ХАМАС телеканал "Аль-Акса", повідомляє інформагенція dpa.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан домагається ордерів на арешт лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю, оскільки на підставі доказів, зібраних та вивчених МКС, він вважає Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.

Зокрема лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.