24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 серпня.

На цій сторінці DW стежила за подіями неділі, 14 серпня (час київський).

++09.50++

23 тонни пшениці транспортуватиме з України до Африки судно, зафрахтоване ООН

Найближчими днями з України піде зафрахтоване ООН судно, що транспортуватиме 23 тонни пшениці до Африки. Про це повідомив речник ООН. Пшениця закуплена в України Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загалом з українських чорноморських портів з часу досягнення "зернової угоди" відійшли 16 суден, завантажених сільгосппродукцією.

++09.05++

Вночі зафіксовані пуски ракет з території РФ по Харківщині. "Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді (...) Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди", - повідомив у Telegram голова Харкывської ОВА Олег Синєгубов.

++08.30++

У Кропивницькому районі чути вибухи. Така інформація надходить від місцевих. На мапі повітряних тривог дані про оголошення повітряної тривоги в Кіровоградській області відсутні.

++08.25++

Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. "По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 30 російських снарядів прилетіли також у Марганець, додав він.

++08.00++

Як повідомляє уранковому зведеннігенштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. На Слов'янському та Донецькому напрямках обстріли українських підрозділів здійснювалися із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара

++07.50++

На південному напрямку українські війська 13 серпня знищили два склади боєприпасів ЗС РФ у Музиківці та Новій Каховці (Херсонщина), повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Воно також відзвітувало про знищення російського танка Т-72 і про те, що безпілотник ЗС РФ "Орлан-10", який вів розвідку лінії узбережжя, пострілом "з літального апарату був модифікований у підводний".

Перевірити наявні дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++07.30++

ISW: У РФ серйозні проблеми з постачаннями війська на західному березі Дніпра

ЗСУ пошкодили усі мости через Дніпро на Херсонщині

Серйозні проблеми із постачанням угруповання російських військ на західному березі Дніпра, швидше за все, зроблять його вразливим навіть у разі нечисленних українських контратак. Тим більше, воно буде нездатне наступати, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У зведенні йдеться, що ЗСУ 13 серпня, мабуть, серйозно зруйнували своїм ударом міст Каховської ГЕС - останній, яким ЗС РФ могли перекидати важку техніку. Тепер, якщо мости через Дніпро не вдасться відновити, постачання угруповання російських військ можливе лише повітрям або понтонними переправами - проте перевозити таким чином вантажі у необхадній кількості "недоцільно, якщо взагалі можливо", вказують американські аналітики.

++07.15++

Російські війська завдали ударів по порту та житлових кварталах Миколаєва, повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь". "Трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах та промислових об'єктах міста", - йдеться у зведенні. Внаслідок нападу одна людина поранена, пошкоджено кілька будівель.