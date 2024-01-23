Фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар"

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" став одним із номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" став одним із номінантів на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Про це стало відомо під час прямої трансляції організаторів кінопремії у вівторок, 23 січня.

Іншими претендентами на премію в цій категорії є фільми "To Kill a Tiger", "Four Daughters", "Bobi Wine: The People’s President" та "The Eternal Memory".

"20 днів у Маріуполі" був у шортлисті претендентів на найкращий міжнародний фільм, але в остаточну номінацію не потрапив. Церемонія нагородження переможців відбуватиметься 10 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді.

Німецька актриса та німецький фільм номіновані на "Оскар"

Німкеня Сандра Гюллер (Sandra Hüller), яка зіграла у фільмі "Анатомія падіння" письменницю, підозрювану у вбивстві чоловіка, номінована на премію "Оскар" за виконання головної ролі.

Німецька картина "Учительська", драма про внутрішньошкільний конфлікт, номінована на "Оскар" у категорії "найкращий фільм іноземною мовою".

Крім того, на премію "Оскар" у категорії "найкращий фільм іноземною мовою" номіновано фільм "Прекрасні дні" ("Perfect Days") німецького режисера Віма Вендерса (Wim Wenders) спільного виробництва Німеччини та Японії.

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Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" - документальна стрічка, яка показує руйнування міста російськими окупаційними військами в перші дні повномасштабного вторгнення, зокрема й бомбардування пологового будинку.

Кадри знімала команда репортерів агентства Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, котрий став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були єдиними представниками західних ЗМІ, що залишилися в місті під час наступу військ РФ.

Приїхавши до Маріуполя 24 лютого 2022 року, Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення та залишили місто 15 березня в складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

У січні 2023 року фільм отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс"(Sundance).

Самі журналісти отримали премію DW "За свободу слова", премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів", а також Пулітцерівську премію 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству".