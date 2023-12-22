Фільм "20 днів у Маріуполі" увійшов у шортлист "Оскара"

Українська стрічка Мстислава Чернова увійшла в короткий список премії Американської кіноакадемії в двох номінаціях: "найкращий документальний фільм" і "найкращий іноземний фільм".

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" потрапив до короткого списку премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук "Оскар" одразу в двох категоріях - "найкращий документальний фільм" і "найкращий іноземний фільм". Шортлист оприлюднили ввечері 21 грудня.

Остаточних номінантів на 96-ту церемонію оголоcять 23 січня. Церемонія нагородження відбудеться 10 березня.

"20 днів у Маріуполі" - документальна стрічка, яка показує руйнування міста російськими окупаційними військами в перші дні повномасштабної війни РФ проти України, зокрема й бомбардування пологового будинку.

Кадри знімала команда репортерів агентства Associated Press, до якої входили, зокрема, українські фоторепортери Мстислав Чернов, котрий став режисером фільму, Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були єдиними представниками західних ЗМІ, що залишилися в Маріуполі під час наступу військ РФ.

Приїхавши до міста 24 лютого 2022 року, Чернов і Малолєтка висвітлювали роботу лікарів у місцевих госпіталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення та залишили місто 15 березня в складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

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У січні 2023 року фільм відзначили призом глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс"(Sundance).

Самі журналісти отримали премію DW "За свободу слова", премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів", а також Пулітцерівську премію 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству".

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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