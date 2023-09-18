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Україна висунула на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі"

Степан Смишляєв
18 вересня 2023 р.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у національному відборі серед п'яти картин і тепер її буде висунуто на "Оскар". Сам фільм і її автор вже стали лауреатами кількох кінематографічних і журналістських премій.

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Кадр із фільму "20 днів у Маріуполі"
Україна висунула на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі"Фото: mstyslav chernov/AP/Sundance Institute

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова номіновано на 96-у премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", повідомила у понеділок, 18 вересня, Українська кіноакадемія.

"У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста", - зазначили у кіноакадемії.

Загалом в національному відборі брали участь п’ять фільмів: "20 днів у Маріуполі", "Залізні метелики" режисера Романа Любого, "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" режисера Тараса Томенка та "ШТТЛ" режисера Адрієна Уолтера.

Не перша номінація "20 днів у Маріуполі"

У січні фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance в США.

В Україні стрічка вийшла у прокат 31 серпня і вже стала найбільш відвідуваним документальним фільмом, за даними компанії Arthouse Traffic. Станом на 12 вересня її подивилися маже дев'ять тисяч глядачів, касові збори перевищили один мільйон гривень.

Минулоріч Мстислав Чернов і його колега-фотожурналіст Євген Малолєтка, які висвітлювали події в Маріуполі, отримали премії "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів", а також "За свободу слова" німецької медіакомпанії Deutsche Welle.

Разом із іншими колегами з агенції Associated Press Чернов і Малолєтка також отримали Пулітцерівську премію 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству".

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