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Євген Малолєтка під час зйомок російського обстрілу на Харківщині
Фотограф Євген МалолєткаФото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Українські журналісти здобули Пулітцерівську премію

Дмитро Вачедін | Степан Смишляєв
2 год. тому

Головну журналістську премію США здобули українські журналісти, що залишилися в Маріуполі під наступу військ РФ в 2022 році. Видання The New York Times нагородили за реконструкцію різанини у Бучі.

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Пулітцерівська премія 2023 року в найпрестижнішій номінації "За служіння суспільству" (Public Service) була присуджена українським документалісту і відеографу Мстиславу Чернову, фотографу Євгену Малолєтці, продюсерці Василісі Степаненко та європейській кореспондентці Лорі Хіннант, які працюють на агентство Associated Press. Інформацію про це в ніч на вівторок, 9 травня, розмістили на сайті премії.

Чернов, Малолєтка та Степаненко були єдиними представниками західних ЗМІ, що залишилися у Маріуполі під час наступу російських військ в 2022 році. Саме вони опублікували репортаж із Маріупольського пологового будинку, який потрапив під російський обстріл. Євген Малолєтка також став лауреатом Пулітцерівської премії в номінації "Новинна фотографія". Він розділив її з іншими фотографами Associated Press.

Крім того, у номінації "Міжнародний репортаж" премію отримало видання The New York Times за ретельну реконструкцію подій убивства мирних мешканців у Бучі.

Премію Deutsche Welle "За свободу слова"(Freedom of Speech Award) у 2022 році було також присуджено Євгену Малолєтці та Мстиславу Чернову.

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